Підріс і став копією тата: дружина Козловського замилувала новими фото сина
Дружина популярного українського співака Віталія Козловського Юлія Бакуменко показала в мережі нові фото їхнього сина Оскара.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на її новий пост в Instagram.
Дружина Козловського показала сина
На фото вона показала сімейне дозвілля за містом.
Дружина співака сидить на великому рожевому надувному фламінго й обіймає свого сина. Хлопчик помітно підріс і став практично копією свого батька.
Вони знаходяться біля басейну з блакитною водою, а на задньому плані видно затишні дерев'яні будинки та зелені дерева, що створює атмосферу літнього відпочинку.
Юлія Бакуменко з сином (фото: instagram.com/yuliabakumenko)
На іншому фото дружина Козловського робить селфі, тримаючи сина на руках. Вона дивиться прямо в камеру, її обличчя частково приховане великими сонцезахисними окулярами.
Її син, одягнений у світлу панамку, дивиться вперед із цікавим виразом обличчя. Ця фотографія також підкреслює близький зв'язок між матір'ю і дитиною під час спільного дозвілля.
Дружина Козловського показала відпочинок із сином (фото: instagram.com/yuliabakumenko)
Як відреагували в мережі
Фоловери зоряної пари тут же почали коментувати нові фото:
- "Які ви класні"
- "Ви чудова сім'я"
- "Дуже красиво"
- "Дуже мило"
- "Гарного вам відпочинку".
Нагадаємо, Бакуменко є піарницею Козловського з 2012 року. Довгий час пара приховувала свій роман.
У 2024 році Віталій Козловський зізнався, що одружився і став батьком. Хлопчика назвали Оскар.
Подружжя часто ділиться в мережі фото з синочком.
Син Козловського (фото: instagram.com/yuliabakumenko)
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