Подрос и стал копией папы: жена Козловского умилила новыми фото сына

Супруга популярного украинского певца Виталия Козловского Юлия Бакуменко показала в сети новые фото их сына Оскара.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее новый пост в Instagram.

Жена Козловского показала сына

На фото она показала семейный досуг за городом.

Супруга певца сидит на большом розовом надувном фламинго и обнимает своего сына. Мальчик заметно подрос и стал практически копией своей отца.

Они находятся возле бассейна с голубой водой, а на заднем плане видны уютные деревянные дома и зеленые деревья, что создает атмосферу летнего отдыха.

Юлия Бакуменко с сыном (фото: instagram.com/yuliabakumenko)

На другом фото жена Козловского делает селфи, держа сына на руках. Она смотрит прямо в камеру, ее лицо частично скрыто большими солнцезащитными очками.

Ее сын, одетый в светлую панамку, смотрит вперед с любопытным выражением лица. Эта фотография также подчеркивает близкую связь между матерью и ребенком во время совместного досуга.

Жена Козловского показала отдых с сыном (фото: instagram.com/yuliabakumenko)

Как отреагировали в сети

Фолловеры звездной пары тут же принялись комментировать новые фото:

"Какие вы классные"

"Вы чудесная семья"

"Очень красиво"

"Очень мило"

"Хорошего вам отдыха".

Напомним, Бакуменко является пиарщицей Козловского с 2012 года. Долгое время пара скрывала свой роман.

В 2024 году Виталий Козловский признался, что женился и стал отцом. Мальчика назвали Оскар.

Супруги часто делятся в сети фото с сынишкой.

Сын Козловского (фото: instagram.com/yuliabakumenko)