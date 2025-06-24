"Пішов добровольцем". Кондратюк висловився про службу сина в ЗСУ

Кондратюк вирішив публічно поділитися історією про службу свого сина Сергія лише після неоднозначного закиду співака Віталія Козловського.

Артист натякнув, що продюсер нібито "сховав синів" від війни, чим неабияк зачепив як самого Ігоря, так і його родину.

"Він пішов добровольцем. Планував в одну частину, його забрали в іншу після учебки - у 10 штурмові війська 46 бригади. Тільки тому я почав про це казати, бо слова Козловського обурили мого сина. На мою думку, це нормально, коли чоловіки, які можуть тримати зброю в руках, воюють. Та й про що казати? Що я молодець? Ні, це він молодець", - різко відреагував Ігор.

Продюсер зізнається: хвилювання за Сергія не минає, адже війна вже забрала їхніх близьких - хтось загинув, а хтось повернувся з фронту пораненим.

І хоча син нині служить не на передовій, загроза нависає над усіма, хто залишається в країні.

"Це війна. Але з іншого боку там, де сидить зараз мій син, не літають шахеди, а над нами літають шахеди і крилаті ракети. Ми всі на цій війні можемо загинути. Незалежно від того, сидимо ми на передку чи ми сидимо в себе вдома в Києві. Це не означає, що я за нього не переживаю. Це означає, що ми всі воюємо", - резюмував він.



Нагадаємо, ще у 2022 році Ігор Кондратюк розповідав, що його сини - Сергій і Данило - поки не були на фронті через проблеми зі здоров’ям. Вони підпадали під четверту хвилю мобілізації.

За словами продюсера, на той момент Сергій залишався у Києві й займався монтажем соціальної реклами, тоді як Данило розвивався в блокчейн-сфері та активно волонтерив.

Обоє, як підкреслював батько, допомагали армії, але не ховалися від обов’язку.

Ігор Кондратюк з дітьми (скріншот)

Та вже наприкінці 2022 року ситуація змінилася. Сергій Кондратюк особисто повідомив у соцмережах, що приєднався до лав ЗСУ - він став бійцем 46 окремої аеромобільної бригади десантно-штурмових військ.

Перший етап підготовки хлопець проходив за кордоном, і з властивим гумором описував свій новий досвід: від вегетаріанського сухпайка, який виявився справжнім випробуванням, до тренувань у міських умовах, нічних чергувань і суворої дисципліни армійського побуту.