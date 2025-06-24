"Пошел добровольцем". Кондратюк высказался о службе сына в ВСУ

Кондратюк решил публично поделиться историей о службе своего сына Сергея только после неоднозначного упрека певца Виталия Козловского.

Артист намекнул, что продюсер якобы "спрятал сыновей" от войны, чем изрядно задел как самого Игоря, так и его семью.

"Он пошел добровольцем. Планировал в одну часть, его забрали в другую после учебки - в 10 штурмовые войска 46 бригады. Только поэтому я начал об этом говорить, потому что слова Козловского возмутили моего сына. По моему мнению, это нормально, когда мужчины, которые могут держать оружие в руках, воюют. Да и о чем говорить? Что я молодец? Нет, это он молодец", - резко отреагировал Игорь.

Продюсер признается: волнение за Сергея не проходит, ведь война уже забрала их близких - кто-то погиб, а кто-то вернулся с фронта раненым.

И хотя сын сейчас служит не на передовой, угроза нависает над всеми, кто остается в стране.

"Это война. Но с другой стороны там, где сидит сейчас мой сын, не летают шахеды, а над нами летают шахеды и крылатые ракеты. Мы все на этой войне можем погибнуть. Независимо от того, сидим мы на передке или мы сидим у себя дома в Киеве. Это не значит, что я за него не переживаю. Это означает, что мы все воюем", - резюмировал он.



Напомним, еще в 2022 году Игорь Кондратюк рассказывал, что его сыновья - Сергей и Даниил - пока не были на фронте из-за проблем со здоровьем. Они подпадали под четвертую волну мобилизации.

По словам продюсера, на тот момент Сергей оставался в Киеве и занимался монтажом социальной рекламы, тогда как Даниил развивался в блокчейн-сфере и активно волонтерил.

Оба, как подчеркивал отец, помогали армии, но не прятались от долга.

Игорь Кондратюк с детьми (скриншот)

Но уже в конце 2022 года ситуация изменилась. Сергей Кондратюк лично сообщил в соцсетях, что присоединился в ряды ВСУ - он стал бойцом 46 отдельной аэромобильной бригады десантно-штурмовых войск.

Первый этап подготовки парень проходил за границей, и со свойственным юмором описывал свой новый опыт: от вегетарианского сухпайка, который оказался настоящим испытанием, до тренировок в городских условиях, ночных дежурств и строгой дисциплины армейского быта.