"Почало прилітати": Чемеров згадав "помсту" Кароль після скандалу з концертами на фронті

Як Кароль "помстилася" музикантам

Так, Чемерову нагадали, що у 2023 році шоу-бізнес обговорював його слова про те, що Кароль "боїться їхати на фронт" з концертами для військових. Аналогічною думкою ділився і Коля Сєрга.

"Я не можу сказати, що саме так я сказав. З Тіной Кароль, так, була історія, що ми хотіли якось залучити і не виходило її залучити. Вона обіцяла якісь речі, які потім не дала. От і про це я колись сказав в інтерв'ю, і потім почало прилітати від неї, якісь приколи за це", - рохповів артист.

Чемеров розповів про скандал з Кароль (скріншот)

Ба більше, Чемеров натякнув, що "прилітало" не лише йому. Кароль нібито "помстилася" й засновнику "Культурного Десанту".

"Я знаю, що вона теж запускала "іпсуху"... Ой... На організацію, на Миколу, так, якісь були приколи", - сказав музикант.

Що Чемеров і Сєрга казали про Кароль

Нагадаємо, у 2023 році Сєрга заявив, що Кароль боялася приїхати на фронт.

"Тіна Кароль, наприклад. Вона за день постійно відмовлялася. Ну, їй страшно було. Я розумію, що вона знаходить якісь причини, але базово розумію, що це страх", - казав артист.

Цю інформацію пізніше підтвердив Чемеров. Він сказав, що співачка декілька разів відмовлялася від поїздки.

"Я знаю про цю ситуацію і це був не один раз, а три чи чотири рази. Крім цього, там ще було обіцяно щось, машина якась. Яка не приїхала, наскільки я знаю і розумію. Тіна просто боїться в принципі, як як я думаю собі. А її причину - це мабуть в неї треба спитати", - сказав музикант.