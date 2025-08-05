Оля Полякова показала маму-красуню на рідкісних фото

Українська співачка Оля Полякова поділилася з шанувальниками зворушливим привітанням до дня народження своєї мами, яке вона супроводила рідкісними архівними та новими фотографіями.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на публікацію в Instagram знаменитості.

Оля Полякова привітала маму

"Сьогодні твій день, але насправді щодня, дивлячись на тебе, я надихаюся. Надихаюся твоєю силою, енергією, світлом у погляді, здатністю радіти життю, посміхатися і бути щасливим. І саме цим ти робиш щасливими навколо всіх", - зазначила вона.

Зірка емоційно висловила любов і вдячність найріднішій людині у своєму житті.

Оля Полякова показала маму-красуню (фото: instagram.com/polyakovamusic)

"Твій вік не вимірюється цифрами - він вимірюється енергією, любов'ю, щедрістю душі. Я захоплююся тобою", - написала Полякова у своєму повідомленні.

Артистка зазначила, що саме завдяки матері отримала найкращі гени, які передала і своїм донькам.

У публікації вона показала як нові, так і старі фото з мамою, а також доньками Машею та Алісою.

Полякова показала свою маму (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Як відреагували в мережі

Фоловери Полякової тут же засипали її маму компліментами:

"Мама неймовірної краси жінка, многая літа"

"Які красиві дівчата. Мама виглядає як сестра"

"Нічого собі мама. Всім би мамам так виглядати"

"Я подумала, що з подружкою"

"Вітаю красуню"

"Оля, ваша мама прекрасна жінка!"

"Неймовірна".

Який вигляд має мама Олі Полякової (фото: instagram.com/polyakovamusic)