Оля Полякова показала маму-красуню на рідкісних фото
Українська співачка Оля Полякова поділилася з шанувальниками зворушливим привітанням до дня народження своєї мами, яке вона супроводила рідкісними архівними та новими фотографіями.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на публікацію в Instagram знаменитості.
Оля Полякова привітала маму
"Сьогодні твій день, але насправді щодня, дивлячись на тебе, я надихаюся. Надихаюся твоєю силою, енергією, світлом у погляді, здатністю радіти життю, посміхатися і бути щасливим. І саме цим ти робиш щасливими навколо всіх", - зазначила вона.
Зірка емоційно висловила любов і вдячність найріднішій людині у своєму житті.
Оля Полякова показала маму-красуню (фото: instagram.com/polyakovamusic)
"Твій вік не вимірюється цифрами - він вимірюється енергією, любов'ю, щедрістю душі. Я захоплююся тобою", - написала Полякова у своєму повідомленні.
Артистка зазначила, що саме завдяки матері отримала найкращі гени, які передала і своїм донькам.
У публікації вона показала як нові, так і старі фото з мамою, а також доньками Машею та Алісою.
Як відреагували в мережі
Фоловери Полякової тут же засипали її маму компліментами:
- "Мама неймовірної краси жінка, многая літа"
- "Які красиві дівчата. Мама виглядає як сестра"
- "Нічого собі мама. Всім би мамам так виглядати"
- "Я подумала, що з подружкою"
- "Вітаю красуню"
- "Оля, ваша мама прекрасна жінка!"
- "Неймовірна".
Який вигляд має мама Олі Полякової (фото: instagram.com/polyakovamusic)
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