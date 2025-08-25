ua en ru
Помер Джеррі Адлер - зірка культового серіалу "Клан Сопрано"

Понеділок 25 серпня 2025 10:59
Помер Джеррі Адлер - зірка культового серіалу "Клан Сопрано" Кадр з фільму "Клан Сопрано"
Автор: Іванна Пашкевич

Помер Джеррі Адлер - американський актор, який прославився завдяки ролям у культових серіалах "Клан Сопрано" та "Хороша дружина". Йому було 96 років.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на dignitymemorial.

Помер Джеррі Адлер

"Джеррі Адлер помер 23 серпня 2025 року у віці 96 років. Джеррі народився 4 лютого 1929 року та проживав у Нью-Йорку, штат Нью-Йорк", - повідомили рідні актора.

За словами його представника, артист "мирно помер уві сні в Нью-Йорку". Інших подробиць наразі не розголошено.

Помер Джеррі Адлер - зірка культового серіалу &quot;Клан Сопрано&quot;Джеррі Адлер (фото: Getty Images)

Коротка біографія Джеррі Адлера

Чоловік почав акторську кар'єру досить пізно - лише у 62 роки. Його дебют відбувся у 1991 році в серіалі "Бруклінський міст".

Два роки потому він отримав першу помітну роль у фільмі Вуді Аллена "Манхеттенське вбивство: таємниця".

Упродовж 90-х Адлер активно знімався в серіалах, зокрема "Гаразд, вже" та "Гудзон-стріт".

Зірковий час Адлера настав у 1999 році, коли він отримав роль Германа "Хеш"» Рабкіна в серіалі HBO "Клан Сопрано".

Його персонаж - колишній лихвар і близький радник головного героя Тоні Сопрано, якого грав Джеймс Гандольфіні.

Помер Джеррі Адлер - зірка культового серіалу &quot;Клан Сопрано&quot;Джеррі Адлер (фото: Getty Images)

Актор з’явився у пілотному епізоді й залишався в серіалі аж до фінального сезону 2007 року.

Ця роль принесла йому широке визнання та зробила обличчя впізнаваним для мільйонів глядачів.

На жаль, з акторського складу серіалу багато хто вже пішов з життя. Джеймс Гандольфіні помер від серцевого нападу у 2013 році у віці 51 року, а Чарлі Скейлс - у травні 2025-го після тривалої боротьби з хворобою Альцгеймера.

Після "Клану Сопрано" Джеррі здобув нове визнання, зігравши адвоката Говарда Лаймана у серіалі "Хороша дружина".

Помер Джеррі Адлер - зірка культового серіалу &quot;Клан Сопрано&quot;Кадр з фільму "Хороша дружина"

Він з’явився у 30 епізодах з 2011 по 2016 рік, а згодом повернувся до цієї ролі у двох епізодах спін-оффу "Хороша бійка" у 2017–2018 роках.

Виконавчий продюсер Роберт Кінг пригадав, що спершу планувалося залучити Адлера лише до одного епізоду:

"Його планували залучити лише до одного епізоду "Хорошої дружини", але він був таким кумедним у сцені в закусочній, кричачи: "Я сказав морозиво, ти тупий су*а", і ми запросили його на шість років "Хорошої дружини" та три роки "Хорошої боротьби". Один з наших улюблених співробітників", - написав Кінг у X.

Помер Джеррі Адлер - зірка культового серіалу &quot;Клан Сопрано&quot;Кадр з фільму "Хороша дружина"

Останньою роллю актора стала поява у восьмому сезоні відродженого ситкому "Mad About You" у 2019 році.

Він залишався активним у професії понад 30 років після дебюту на екрані, демонструючи рідкісний приклад пізньої, але яскравої кінокар’єри.

У Джеррі Адлера залишилася дружина Джоан Лаксман.

