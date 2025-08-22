Помер Ярослав Євдокимов - виконавець хіта "Фантазер", який засудив вторгнення Росії

У 78 років помер співак Ярослав Євдокимов - виконавець відомого хіта "Фантазер". Артиста не стало у Мінську в одній із лікарень після тривалої боротьби з раком легень.

Що відомо про смерть та життя співака, дізнайтеся в матеріалі РБК-Україна .

Ярослав Євдокимов помер: що відомо

Звістку 22 серпня повідомила його дружина у соцмережах. Вона опублікувала допис, у якому попрощалася з чоловіком.

"Сьогодні вранці не стало Ярослава, нашого улюбленого фантазера! Дякуємо вам, дорогі глядачі, слухачі, за любов до творчості великого артиста, за увагу та оплески!" - написала вона.

Вона також подякувала за теплі слова і побажання, які підтримували Ярослава у боротьбі з хворобою.

Виконавець хіта "Фантазер" помер (фото: instagram.com/yaroslavevdokimov.official)

Що відомо про Ярослава Євдокимова

Народився 22 листопада 1946 року в українському Рівному.

Мав непросте дитинство, адже мати, Анастасія Очеретович, зазнала політичних репресій. Вона потрапила до Рівненської в'язниці невдовзі після заміжжя. Там і з'явився на світ майбутній співак.

Згодом мати була заслана до Норильська, тож хлопчика виховували бабуся, дідусь і тітка. Вони ж прищепили йому любов до музики.

Першим наставником став дід, який співав у церковному хорі та брав із собою онука. Справжній старт кар'єри Євдокимова відбувся у Білорусі.

У 1975 році він пройшов прослуховування у Мінській філармонії та став її солістом. З того часу артист активно гастролював, здобувши славу.

Водночас кар'єру та життя будував за межами України. Батьківщиною називав Білорусь, а у 2009 році отримав російське громадянство.

Він також співав українською і навіть засудив російське вторгнення ще після 2014 року. В мережі з'явилися фрагменти його старого інтерв'ю, у якому він в усьому звинувачує Кремль та Путіна.

"Українці ніколи їм цього не пробачать. Ніколи. Вони погубили молоді життя... За що? Що, їм Донбас потрібен? Їм Крим потрібен? Росія провалилася з усім світом через це. Навіщо? Хоче Україна в Європу йти? Нехай йде. І Росія повинна жити по-європейськи. Ви бачили, як вони там колошматили молодь? Це нормальна країна? Це потворна країна, я вважаю. Це страшно соромно", - казав він за кілька років до повномасштабного вторгнення.

Ці слова не на жарт розлютили росіян, адже вже у 2023 році стало відомо, що його концерти в РФ скасовують.

Євдокимов був одружений тричі. У нього також є донька та син.