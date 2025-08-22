ua en ru
Пт, 22 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Помер Ярослав Євдокимов - виконавець хіта "Фантазер", який засудив вторгнення Росії

П'ятниця 22 серпня 2025 14:50
UA EN RU
Помер Ярослав Євдокимов - виконавець хіта "Фантазер", який засудив вторгнення Росії Ярослав Євдокимов помер - що відомо (фото: wikipedia.org/User MagentaGreen)
Автор: Сюзанна Аль Маріді

У 78 років помер співак Ярослав Євдокимов - виконавець відомого хіта "Фантазер". Артиста не стало у Мінську в одній із лікарень після тривалої боротьби з раком легень.

Що відомо про смерть та життя співака, дізнайтеся в матеріалі РБК-Україна.

Ярослав Євдокимов помер: що відомо

Звістку 22 серпня повідомила його дружина у соцмережах. Вона опублікувала допис, у якому попрощалася з чоловіком.

"Сьогодні вранці не стало Ярослава, нашого улюбленого фантазера! Дякуємо вам, дорогі глядачі, слухачі, за любов до творчості великого артиста, за увагу та оплески!" - написала вона.

Вона також подякувала за теплі слова і побажання, які підтримували Ярослава у боротьбі з хворобою.

Помер Ярослав Євдокимов - виконавець хіта &quot;Фантазер&quot;, який засудив вторгнення РосіїВиконавець хіта "Фантазер" помер (фото: instagram.com/yaroslavevdokimov.official)

Що відомо про Ярослава Євдокимова

Народився 22 листопада 1946 року в українському Рівному.

Мав непросте дитинство, адже мати, Анастасія Очеретович, зазнала політичних репресій. Вона потрапила до Рівненської в'язниці невдовзі після заміжжя. Там і з'явився на світ майбутній співак.

Згодом мати була заслана до Норильська, тож хлопчика виховували бабуся, дідусь і тітка. Вони ж прищепили йому любов до музики.

Першим наставником став дід, який співав у церковному хорі та брав із собою онука. Справжній старт кар'єри Євдокимова відбувся у Білорусі.

У 1975 році він пройшов прослуховування у Мінській філармонії та став її солістом. З того часу артист активно гастролював, здобувши славу.

Водночас кар'єру та життя будував за межами України. Батьківщиною називав Білорусь, а у 2009 році отримав російське громадянство.

Він також співав українською і навіть засудив російське вторгнення ще після 2014 року. В мережі з'явилися фрагменти його старого інтерв'ю, у якому він в усьому звинувачує Кремль та Путіна.

"Українці ніколи їм цього не пробачать. Ніколи. Вони погубили молоді життя... За що? Що, їм Донбас потрібен? Їм Крим потрібен? Росія провалилася з усім світом через це. Навіщо? Хоче Україна в Європу йти? Нехай йде. І Росія повинна жити по-європейськи. Ви бачили, як вони там колошматили молодь? Це нормальна країна? Це потворна країна, я вважаю. Це страшно соромно", - казав він за кілька років до повномасштабного вторгнення.

Ці слова не на жарт розлютили росіян, адже вже у 2023 році стало відомо, що його концерти в РФ скасовують.

Євдокимов був одружений тричі. У нього також є донька та син.

Вас також може зацікавити:

При написанні матеріалу були використані такі джерела: Instagram Ярослава Євдокимова, Wikipedia.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини шоу-бізнесу Зірки шоу-бізнесу Зірки
Новини
Виїзд чоловіків до 22 років за кордон: що каже прем'єр
Виїзд чоловіків до 22 років за кордон: що каже прем'єр
Аналітика
Атомні амбіції Росії. Як санкції та конкуренти можуть зупинити "Росатом"
Дмитро Сидоровкореспондент РБК-Україна Атомні амбіції Росії. Як санкції та конкуренти можуть зупинити "Росатом"