ua en ru
Пн, 25 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Умер Джерри Адлер - звезда культового сериала "Клан Сопрано"

Понедельник 25 августа 2025 10:59
UA EN RU
Умер Джерри Адлер - звезда культового сериала "Клан Сопрано" Кадр из фильма "Клан Сопрано"
Автор: Иванна Пашкевич

Умер Джерри Адлер - американский актер, который прославился благодаря ролям в культовых сериалах "Клан Сопрано" и "Хорошая жена". Ему было 96 лет.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на dignitymemorial.

Умер Джерри Адлер

"Джерри Адлер умер 23 августа 2025 года в возрасте 96 лет. Джерри родился 4 февраля 1929 года и проживал в Нью-Йорке, штат Нью-Йорк", - сообщили родные актера.

По словам его представителя, артист "мирно умер во сне в Нью-Йорке". Другие подробности пока не разглашаются.

Умер Джерри Адлер - звезда культового сериала &quot;Клан Сопрано&quot;Джерри Адлер (фото: Getty Images)

Краткая биография Джерри Адлера

Мужчина начал актерскую карьеру довольно поздно - всего в 62 года. Его дебют состоялся в 1991 году в сериале "Бруклинский мост".

Два года спустя он получил первую заметную роль в фильме Вуди Аллена "Манхэттенское убийство: тайна".

В течение 90-х Адлер активно снимался в сериалах, в частности "Ладно, уже" и "Гудзон-стрит".

Звездный час Адлера наступил в 1999 году, когда он получил роль Германа "Хэш" Рабкина в сериале HBO "Клан Сопрано".

Его персонаж - бывший ростовщик и близкий советник главного героя Тони Сопрано, которого играл Джеймс Гандольфини.

Умер Джерри Адлер - звезда культового сериала &quot;Клан Сопрано&quot;Джерри Адлер (фото: Getty Images)

Актер появился в пилотном эпизоде и оставался в сериале вплоть до финального сезона 2007 года.

Эта роль принесла ему широкое признание и сделала лицо узнаваемым для миллионов зрителей.

К сожалению, из актерского состава сериала многие уже ушли из жизни. Джеймс Гандольфини умер от сердечного приступа в 2013 году в возрасте 51 года, а Чарли Скейлс - в мае 2025-го после длительной борьбы с болезнью Альцгеймера.

После "Клана Сопрано" Джерри получил новое признание, сыграв адвоката Говарда Лаймана в сериале "Хорошая жена".

Умер Джерри Адлер - звезда культового сериала &quot;Клан Сопрано&quot;Кадр из фильма "Хорошая жена"

Он появился в 30 эпизодах с 2011 по 2016 год, а затем вернулся к этой роли в двух эпизодах спин-оффа "Хорошая драка" в 2017-2018 годах.

Исполнительный продюсер Роберт Кинг вспомнил, что сначала планировалось привлечь Адлера только к одному эпизоду:

"Его планировали привлечь только к одному эпизоду "Хорошей жены", но он был таким забавным в сцене в закусочной, крича: "Я сказал мороженое, ты тупой су*а", и мы пригласили его на шесть лет "Хорошей жены" и три года "Хорошей драки". Один из наших любимых сотрудников", - написал Кинг в X.

Умер Джерри Адлер - звезда культового сериала &quot;Клан Сопрано&quot;Кадр из фильма "Хорошая жена"

Последней ролью актера стало появление в восьмом сезоне возрожденного ситкома "Mad About You" в 2019 году.

Он оставался активным в профессии более 30 лет после дебюта на экране, демонстрируя редкий пример поздней, но яркой кинокарьеры.

У Джерри Адлера осталась жена Джоан Лаксман.

Вас может заинтересовать:

Читайте РБК-Украина в Google News
Актеры Фильмы Звёзды
Новости
Министр финансов Германии в Киеве: Украина может рассчитывать на поддержку
Министр финансов Германии в Киеве: Украина может рассчитывать на поддержку
Аналитика
Не Орбаном единым. В каких странах Европы могут победить антиукраинские силы
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Не Орбаном единым. В каких странах Европы могут победить антиукраинские силы