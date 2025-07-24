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Умер Халк Хоган - легендарный актер и рестлер

Четверг 24 июля 2025 19:16
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Умер Халк Хоган - легендарный актер и рестлер Актеру Халку Хогану был 71 год (фото: Getty Images)
Автор: Сюзанна Аль Мариди

Легендарный американский рестлер, актер и шоумен Халк Хоган умер в возрасте 71 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на TMZ.

Что известно о смерти Халка Хогана

Утром в четверг медики приехали на вызов к дому актера в городе Клируотер штата Флорида.

Как сообщается, причиной вызова был сердечный приступ. На месте было много полицейских машин и карет скорой помощи.

Знаменитость забирали на носилках и доставили в больницу.

Всего несколько недель назад жена рестлера, Скай, опровергала слухи о коме, уверяя, что сердце Хогана "сильное", и он восстанавливается после операций.

В июне появлялись сообщения, что спортсмен находится на грани жизни и смерти, однако тогда речь шла об осложнениях после операции на шее, которую он перенес в мае.

Что известно о Халке Хогане

Настоящее имя актера - Терри Джин Боллеа. Родился 11 августа 1953 года в городе Огаста, штат Джорджия.

Прославился на весь мир работами в кино и достижениями в мире профессионального реслинга.

Слава в спорте принесла ему возможность проявить себя в киноиндустрии. Среди известных ролей Халка - "Санта здоровань", "Спасатели Малибу", "Мистер няня" и другие.

В 1996 году он создал себе образ "плохого парня" и стал известен как Hollywood Hulk Hogan.

Хоган был включен в Зал славы WWE в 2005 году. Однако в 2015-м его исключили из-за расистских высказываний. Во второй раз он был включен в Зал славы в 2020 году как член NWO.

Халк Хоган имел три брака и осталось двое детей от первой жены - дочь Брук и сын Ник. У последней жены рестлера также есть трое детей от предыдущих отношений.

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