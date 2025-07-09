Помер Ігор Поклад: де та коли попрощаються з легендою української музики
Народний артист України та композитор Ігор Поклад помер у 84 роки, залишивши по собі вагому творчу спадщину. Стало відомо, коли та де попрощаються з видатним митцем.
Як повідомляє РБК-Україна, дату та місце прощання повідомив історик та журналіст Михайло Маслій у своєму дописі в Facebook.
Коли та де відбудеться прощання
"Все можна змінити в житті, окрім двох дат на твоєму хресті. Прощання з легендою - в п‘ятницю, 11 липня, в Національній філармонії України", - написав історик.
У своєму дописі Михайло також поділився спогадами про композитора.
"Відмучився, відболів, відкохав, відстраждав… Відійшла велика і плідна епоха його генія…" - прокоментував трагічну новину він.
Історик з теплом розповів про культурні здобутки композитора та його дружину Світлану, яка була з ним поруч до останнього.
"Господь послав його Україні для безсмертних мелодій, а життя композиторові продовжувала Світлана Поклад - його вірний і відданий земний Янгол. Скільки змогла… Одному Богові відомо через яке пекло пройшла ця сильна жінка", - поділився він.
Що відомо про смерть Ігоря Поклада
Трагічну новину повідомила його дружина 9 липня о 4:24. Вона висловила слова любові та співчуття та закликала небайдужих помолитися за його душу.
"От і все... Любила, люблю і любитиму завжди..." - написала вона.
Згодом про причини смерті розповів режисер Семен Горов. За його словами, композитор тривалий час хворів.
"Ігор Дмитрович вже довго хворів і останній час вже був в лікарні", - повідомив він.
Нагадаємо, Ігор Поклад - український композитор, народний артист України та Герой України.
Серед видатних музичних доробків музиканта такі хіти, як "Ой, летіли дикі гуси", "Зелен клен", "Кохана" та інші.
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