Помер Ігор Поклад: де та коли попрощаються з легендою української музики

Народний артист України та композитор Ігор Поклад помер у 84 роки, залишивши по собі вагому творчу спадщину. Стало відомо, коли та де попрощаються з видатним митцем.

Як повідомляє РБК-Україна , дату та місце прощання повідомив історик та журналіст Михайло Маслій у своєму дописі в Facebook .

Коли та де відбудеться прощання

"Все можна змінити в житті, окрім двох дат на твоєму хресті. Прощання з легендою - в п‘ятницю, 11 липня, в Національній філармонії України", - написав історик.

У своєму дописі Михайло також поділився спогадами про композитора.

"Відмучився, відболів, відкохав, відстраждав… Відійшла велика і плідна епоха його генія…" - прокоментував трагічну новину він.

Історик з теплом розповів про культурні здобутки композитора та його дружину Світлану, яка була з ним поруч до останнього.

"Господь послав його Україні для безсмертних мелодій, а життя композиторові продовжувала Світлана Поклад - його вірний і відданий земний Янгол. Скільки змогла… Одному Богові відомо через яке пекло пройшла ця сильна жінка", - поділився він.

Що відомо про смерть Ігоря Поклада

Трагічну новину повідомила його дружина 9 липня о 4:24. Вона висловила слова любові та співчуття та закликала небайдужих помолитися за його душу.

"От і все... Любила, люблю і любитиму завжди..." - написала вона.

Згодом про причини смерті розповів режисер Семен Горов. За його словами, композитор тривалий час хворів.

"Ігор Дмитрович вже довго хворів і останній час вже був в лікарні", - повідомив він.

Нагадаємо, Ігор Поклад - український композитор, народний артист України та Герой України.

Серед видатних музичних доробків музиканта такі хіти, як "Ой, летіли дикі гуси", "Зелен клен", "Кохана" та інші.