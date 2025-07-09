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Умер Игорь Поклад: где и когда попрощаются с легендой украинской музыки

Среда 09 июля 2025 16:38
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Умер Игорь Поклад: где и когда попрощаются с легендой украинской музыки Когда состоится прощание с Игорем Покладом (фото: facebook.com/Игорь Поклад)
Автор: Сюзанна Аль Мариди

Народный артист Украины и композитор Игорь Поклад умер в 84 года, оставив после себя весомое творческое наследие. Стало известно, когда и где попрощаются с выдающимся художником.

Как сообщает РБК-Украина, дату и место прощания сообщил историк и журналист Михаил Маслий в своей заметке в Facebook.

Когда и где состоится прощание

"Все можно изменить в жизни, кроме двух дат на твоем кресте. Прощание с легендой - в пятницу, 11 июля, в Национальной филармонии Украины", - написал историк.

В своей заметке Михаил также поделился воспоминаниями о композиторе.

"Отмучился, отболел, отлюбил, отстрадал... Отошла великая и плодотворная эпоха его гения..." - прокомментировал трагическую новость он.

Историк с теплом рассказал о культурных достижениях композитора и его жене Светлане, которая была с ним рядом до последнего.

"Господь послал его Украине для бессмертных мелодий, а жизнь композитору продолжала Светлана Поклад - его верный и преданный земной Ангел. Сколько смогла... Одному Богу известно через какой ад прошла эта сильная женщина", - поделился он.

Что известно о смерти Игоря Поклада

Трагическую новость сообщила его жена 9 июля в 4:24. Она выразила слова любви и соболезнования и призвала неравнодушных помолиться за его душу.

"Вот и все... Любила, люблю и буду любить всегда..." - написала она.

Впоследствии о причинах смерти рассказал режиссер Семен Горов. По его словам, композитор долгое время болел.

"Игорь Дмитриевич уже долго болел и последнее время уже был в больнице", - сообщил он.

Напомним, Игорь Поклад - украинский композитор, народный артист Украины и Герой Украины.

Среди выдающихся музыкальных произведений музыканта такие хиты, как "Ой, летіли дикі гуси", "Зелен клен", "Кохана" и другие.

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