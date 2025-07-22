Помер Оззі Осборн: що відомо про смерть зірки хеві-металу

Що відомо про смерть Оззі Осборна

Про смерть зірки хеві-металу повідомила родина музиканта. Вони зазначили, що він пішов із життя "оточений любов'ю".

"З великим сумом ми змушені повідомити, що наш улюблений Оззі Осборн помер цього ранку. Він був зі своєю родиною та оточений любов’ю, - поділилися рідні.

Як відомо, в останні роки життя він мав серйозні проблеми зі здоров’ям, зокрема хворів на Паркінсона та страждав через наслідки падіння у 2019 році.

Через погіршення стану здоров'я йому довелося скасувати численні тури, проте він все ж виступив у прощальному шоу в Бірмінгемі - рідному місті, де починалася його кар'єра.

"Ви навіть не уявляєте, як я себе почуваю – дякую вам від щирого серця", - сказав Осборн натовпу зі сцени під час останнього виступу.

Біографія Оззі Осборна

Справжнє ім'я музиканта - Джон Майкл Осборн. Він народився в Бірмінгемі, Велика Британія.

Саме йому приписують заснування та поширення такого музичного жанру, як хеві-метал.

Музикант походить з бідної робітничої рожини, був четвертим із шести дітей.

З дитинства захоплювався музикою - мати грала на піаніно й навчала дітей. Проте батько зловживав алкоголем і проявляв агресію.

Це наклало відбиток на характер хлопця. Він часто потрапляв у бійки та мав проблеми з навчанням.

Прізвисько "Ozzy" закріпилося за ним ще у школі через любов до книги "Чарівник країни Оз".

Осборн став зіркою разом з гуртом Black Sabbath, а згодом досяг величезного успіху у сольній кар'єрі.

Він був відомий такими хітами, як Iron Man, Paranoid, War Pigs, Crazy Train і Changes, як у складі гурту, так і як сольна зірка.

У нього п'ятеро дітей: донька Джессіка та син Луїс від першого шлюбу з Телмою Райлі, а також доньки Еймі, Келлі й син Джек від шлюбу з останньою дружиною Шерон.