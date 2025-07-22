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Померла 42-річна зірка театру Франка Анастасія Добриніна

Вівторок 22 липня 2025 12:15
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Померла 42-річна зірка театру Франка Анастасія Добриніна Анастасія Добриніна (фото: ft.org.ua/person/dobrinina-anastasiya)
Автор: Іванна Пашкевич

На 43-му році життя померла акторка Анастасія Добриніна. З 2004 року вона була частиною трупи Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на допис театру у Facebook.

Померла Анастасія Добриніна

"Анастасія була невіддільною частиною театру ще з дитинства. Вона зростала на цій сцені, віддавши їй десятиліття праці, любові й натхнення. Висловлюємо щирі співчуття рідним, друзям і всім, хто поділяє цей біль", - пишуть у некролозі.

Що саме стало причиною смерті Анастасії - не повідомляють.

Померла 42-річна зірка театру Франка Анастасія ДобринінаПомерла Анастасія Добриніна (фото: facebook.com/frankotheatre)

Свої співчуття висловив художній керівник театру ім. Франка Євген Нищук.

"Шокувальна новина для франківської родини. Співчуття Наталії Анатоліївні, рідним, близьким, друзям. Настя назавжди в наших серцях, спогадах, світлинах", - написав Євген.

Коротка біографія Анастасії Добриніної

Анастасія Добриніна народилася в Києві в сім’ї, тісно пов’язаній із театральною сферою.

Її дідусь, Анатолій Пономаренко, був знаним актором, батько В’ячеслав Добринін теж працював у театрі, а мати, Наталія Пономаренко, очолює літературну частину.

У 2004 році вона здобула освіту в Київському національному університеті театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого, де навчалася в майстерні Олега Шаварського.

Померла 42-річна зірка театру Франка Анастасія ДобринінаАнастасія Добриніна (фото: facebook.com/anastasia.dobrinina)

Того ж року приєдналася до трупи Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка, де віддала сцені понад двадцять років.

Добриніна запам’яталася глядачам яскравими ролями баби Палажки у виставі "Кайдашева сім’я", Фаншетти у "Весіллі Фігаро", а також участю в таких постановках, як "Незрівнянна", "Комедія на руїнах" і "Житейське море".

Померла 42-річна зірка театру Франка Анастасія ДобринінаАнастасія Добриніна (фото: facebook.com/anastasia.dobrinina)

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