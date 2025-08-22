Умер Ярослав Евдокимов - исполнитель хита "Фантазер", который осудил вторжение России

В 78 лет умер певец Ярослав Евдокимов - исполнитель известного хита "Фантазер". Артиста не стало в Минске в одной из больниц после длительной борьбы с раком легких.

Ярослав Евдокимов умер: что известно

Известие сообщила его жена в соцсетях. Она опубликовала сообщение, в котором попрощалась с мужем.

"Сегодня утром не стало Ярослава, нашего любимого фантазера! Спасибо вам, дорогие зрители, слушатели, за любовь к творчеству великого артиста, за внимание и аплодисменты!" - написала она.

Она также поблагодарила за теплые слова и пожелания, которые поддерживали Ярослава в борьбе с болезнью.

Что известно о Ярославе Евдокимове

Родился 22 ноября 1946 года в украинском Ровно.

Имел непростое детство, ведь мать, Анастасия Очеретович, подверглась политическим репрессиям. Она попала в Ривненскую тюрьму вскоре после замужества. Там и появился на свет будущий певец.

Впоследствии мать была сослана в Норильск, поэтому мальчика воспитывали бабушка, дедушка и тетя. Они же привили ему любовь к музыке.

Первым наставником стал дед, который пел в церковном хоре и брал с собой внука. Настоящий старт карьеры Евдокимова состоялся в Беларуси.

В 1975 году он прошел прослушивание в Минской филармонии и стал ее солистом. С тех пор артист активно гастролировал, получив славу.

В то же время карьеру и жизнь строил за пределами Украины. Родиной называл Беларусь, а в 2009 году получил российское гражданство.

Несмотря на это, также пел на украинском. Более того, якобы осудил российское вторжение еще после 2014 года, в 2019-м.

В сети появились фрагменты его старого интервью, в котором он во всем обвиняет Кремль и Путина.

"Украинцы никогда им этого не простят. Никогда. Они погубили молодые жизни... За что? Что, им Донбасс нужен? Им Крым нужен? Россия провалилась со всем миром из-за этого. Зачем? Хочет Украина в Европу идти? Пусть идет. И Россия должна жить по-европейски. Вы видели, как они там колошматили молодежь? Это нормальная страна? Это уродливая страна, я считаю. Это страшно стыдно", - говорил он за несколько лет до полномасштабного вторжения.

Эти слова не на шутку разозлили россиян, ведь уже в 2023 году стало известно, что его концерты в РФ отменяют.

Евдокимов был женат трижды. У него также есть дочь и сын.