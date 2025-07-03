Померла зірка серіалу "Коли ми вдома"

Зірка серіалів Тетяна Шеліга, якій було 76 років, померла. Акторки не стало 3 липня.

Як повідомляє РБК-Україна , про це у Facebook написала її донька Анастасія Савицька-Шеліга.

Що відомо про смерть акторки

Так, ще декілька днів тому донька писала про погіршення стану своєї мами. Останні декілька років Шеліга не знімалася в кіно, про її життя було мало що відомо.

"Мама, Тетяна Шеліга, в дуже тяжкому стані. Телефоном майже не користується. Я ні в кого нічого не прошу", - повідомляла Анастасія.

І у четвер вона розповіла, що Шеліга померла.

"RIP (10.12.1948-3.07.2025). Дату і час прощання повідомлю пізніше", - написала донька.

Тетяна Шеліга померла (скріншот)

Причину смерті матері вона поки що не розкриває. Але відомо, що у 2022 році Шеліга перенесла серйозну операцію. Тоді їй робили стентування, адже акторка потрапила до лікарні з повним закриттям аорти.

Тетяна Шеліга (фото: facebook.com/sheligatatyana)

Новина про смерть Шеліги шокувала її фанів. У коментарях вони пишуть:

"Тільки вчора ввечері думала про неї… Думала вранці написати, а тут вже таке горе. Мої співчуття"

"Не віриться що так вийшло, тільки недавно бачилися, спілкувалися. Але на все воля Божа. Царство Небесне Тетяні Леонардівні, хай спочиває з миром. Дуже гарна була акторка і дуже жвава за характером. Рідним співчуття і довгих років життя"

"Царство небесні Тетяні. Вона дуже любила життя.... Світла їй вічна пам'ять!"

Коротка біографія Тетяни Шеліги

Тетяна Шеліга народилася у 1948 році в Києві. Вона мріяла стати акторкою ще з дитинства, а тому намагалася вступити до театрального вишу. З другої спроби вона все ж "прорвалася" до московського МХАТу, після якого працювала в театрі Севастополя.

Шеліга в серіалі "Коли ми вдома" (скріншот)

У 1995 році Тетяна Леонардівна повернулася до Києва і почала грати у складі Національного академічного театру російської драми імені Лесі Українки. Там вона працювала до 2010 року. Паралельно акторка знімалася в кіно та серіалах.

Акторка мала звання "Заслуженого артиста України", а у 1997 році стала номінанткою премії "Київська пектораль". Шелігу можна було побачити у "Леді безхатченко", "Ліки для бабусі" та мюзиклі "За двома зайцями". А ще вона відома багатьом як Надія Бакуліна з серіалу "Коли ми вдома".