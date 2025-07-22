Умерла 42-летняя звезда театра Франка Анастасия Добрынина

На 43-м году жизни умерла актриса Анастасия Добрынина. С 2004 года она была частью труппы Национального академического драматического театра имени Ивана Франко.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение театра в Facebook .

Умерла Анастасия Добрынина

"Анастасия была неотъемлемой частью театра еще с детства. Она росла на этой сцене, отдав ей десятилетия труда, любви и вдохновения. Выражаем искренние соболезнования родным, друзьям и всем, кто разделяет эту боль", - пишут в некрологе.

Что именно стало причиной смерти Анастасии - не сообщается.

Умерла Анастасия Добрынина (фото: facebook.com/frankotheatre)

Свои соболезнования выразил художественный руководитель театра им. Франка Евгений Нищук.

"Шокирующая новость для франковской семьи. Соболезнования Наталье Анатольевне, родным, близким, друзьям. Настя навсегда в наших сердцах, воспоминаниях, фотографиях", - написал Евгений.

Краткая биография Анастасии Добрыниной

Анастасия Добрынина родилась в Киеве в семье, тесно связанной с театральной сферой.

Ее дедушка, Анатолий Пономаренко, был известным актером, отец Вячеслав Добрынин тоже работал в театре, а мать, Наталья Пономаренко, возглавляет литературную часть.

В 2004 году она получила образование в Киевском национальном университете театра, кино и телевидения имени И. К. Карпенко-Карого, где училась в мастерской Олега Шаварского.

Анастасия Добрынина (фото: facebook.com/anastasia.dobrinina)

В том же году присоединилась к труппе Национального академического драматического театра имени Ивана Франко, где отдала сцене более двадцати лет.

Добрынина запомнилась зрителям яркими ролями бабы Палажки в спектакле "Кайдашева семья", Фаншетты в "Свадьбе Фигаро", а также участием в таких постановках, как "Несравненная", "Комедия на руинах" и "Житейское море".

Анастасия Добрынина (фото: facebook.com/anastasia.dobrinina)