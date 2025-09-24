Померла Клаудія Кардинале - одна з найкрасивіших жінок в історії кіно

У віці 87 років пішла з життя легендарна італійська актриса Клаудія Кардинале.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ВВС.

Що відомо про смерть Клаудії Кардинале

Вона померла 23 вересня 2025 року у місті Немур, Франція. Сумну новину підтвердила її родина.

Причина смерті офіційно не розголошується. Втім, за повідомленнями ЗМІ, актриса пішла з життя з природних причин, у колі близьких.

Останні роки Кардинале проводила спокійно, присвячуючи час сім’ї та особистим проєктам.

Чим прославилася Клаудія Кардинале

Кардинале стала однією з найяскравіших постатей світового кінематографа другої половини ХХ століття.

Вона знялася більш ніж у 120 кінофільмах і серіалах, серед яких - культові стрічки "Дівчина з валізою", "Леопард", "Рокко і його брати", "Римські побачення", "Вісім з половиною", "Рожева пантера".

На знімальному майданчику Кардинале працювала поруч із такими зірками, як Марчелло Мастрояні, Генрі Фонда, Марлон Брандо, Ален Делон, Шон Коннері, Жан-Поль Бельмондо.

Клаудія Кардинале (кадр з фільму "Рожева пантера", 1963)

На піку популярності актриса свідомо залишилася працювати переважно у Європі, відмовившись від численних запрошень Голлівуду. Це лише закріпило її статус кінозірки континентального масштабу.

Вона активно підтримувала права жінок і з 2000 року була послом доброї волі ЮНЕСКО. У 2002 році отримала почесного "Золотого ведмедя" Берлінського кінофестивалю.

Її вважали символом європейського кіно та однією з найкрасивіших актрис свого часу.

У 2011 році журнал Los Angeles Times включив Кардинале до списку п’ятдесяти найкрасивіших жінок в історії кіно.

У 2023 році Музей сучасного мистецтва в Нью-Йорку присвятив Клаудії масштабну ретроспективу, підтвердивши її статус однієї з найвизначніших актрис в історії світового кінематографа.

Клаудія Кардинале (кадр з фільму "Слід нашої туги", 2009)