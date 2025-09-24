Умерла Клаудия Кардинале - одна из самых красивых женщин в истории кино
В возрасте 87 лет ушла из жизни легендарная итальянская актриса Клаудия Кардинале.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ВВС.
Что известно о смерти Клаудии Кардинале
Она умерла 23 сентября 2025 года в городе Немур, Франция. Печальную новость подтвердила ее семья.
Причина смерти официально не разглашается. Впрочем, по сообщениям СМИ, актриса ушла из жизни по естественным причинам, в кругу близких.
Последние годы Кардинале проводила спокойно, посвящая время семье и личным проектам.
Чем прославилась Клаудия Кардинале
Кардинале стала одной из самых ярких фигур мирового кинематографа второй половины ХХ века.
Она снялась в более чем 120 кинофильмах и сериалах, среди которых - культовые ленты "Девушка с чемоданом", "Леопард", "Рокко и его братья", "Римские свидания", "Восемь с половиной", "Розовая пантера".
На съемочной площадке Кардинале работала рядом с такими звездами, как Марчелло Мастрояни, Генри Фонда, Марлон Брандо, Ален Делон, Шон Коннери, Жан-Поль Бельмондо.
Клаудия Кардинале (кадр из фильма "Розовая пантера", 1963)
На пике популярности актриса сознательно осталась работать преимущественно в Европе, отказавшись от многочисленных приглашений Голливуда. Это лишь закрепило ее статус кинозвезды континентального масштаба.
Она активно поддерживала права женщин и с 2000 года была послом доброй воли ЮНЕСКО. В 2002 году получила почетного "Золотого медведя" Берлинского кинофестиваля.
Ее считали символом европейского кино и одной из самых красивых актрис своего времени.
В 2011 году журнал Los Angeles Times включил Кардинале в список пятидесяти самых красивых женщин в истории кино.
В 2023 году Музей современного искусства в Нью-Йорке посвятил Клаудии масштабную ретроспективу, подтвердив ее статус одной из самых выдающихся актрис в истории мирового кинематографа.
Клаудия Кардинале (кадр из фильма "След нашей тоски", 2009)
