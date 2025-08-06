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Померла мама Бреда Пітта: "Її любов не знала меж"

Джейн Етта Пітт померла у 84 роки (фото: Getty Images)
Автор: Сюзанна Аль Маріді

У родині Бреда Пітта сталася трагедія - померла його мати Джейн Етта Пітт. Їй було 84 роки.

Як повідомляє РБК-Україна, про смерть жінки повідомила її онука та племінниця актора Сідні в Instagram.

Що відомо про смерть мами Бреда Пітта

Онука жінки розмістила серію родинних фото та розповіла про трагічну звістку. Вона заявила, що вони не були готові прощатися з рідною людиною.

"Але знання того, що ти нарешті знову вільна співати, танцювати й малювати трохи полегшує нам це", - розповіла племінниця актора по лінії його брата Дуга.

Онука з мамою Бреда Пітта (фото: instagram.com/pidney)

Дівчина описала бабусю як людину з найбільшим серцем, яка навчила любити, бути сильною та знаходити радість у дрібницях.

"Вона щиро дбала про кожного і про все, без жодних питань... Вона могла підтримувати ритм з усіма 14 онуками без жодної втоми. Її любов не знала меж і кожен, хто її зустрічав, відчував це", - поділилася вона.

 Мама Бреда Пітта померла (фото: instagram.com/pidney)

Вона зворушила історією про родинні розваги, які влаштовувала мама актора.

"Кожного року перед початком школи вона дарувала кожному з онуків "особливий день", коли ми могли робити все, що захочемо. І дідусь мусив погоджуватися. Хоча я знаю, що йому це таємно подобалося", - розповіла дівчина.

Смерть Джейн стала величезною втратою для рідних. Проте вони пам'ятають, що в кожному з них живе частинка рідної людини.

"Я не знаю, як ми будемо жити далі без неї. Але я знаю, що вона все ще тут - у кожному мазку пензля, кожному доброму вчинку, у кожній колібрі. Вона була любов’ю в найчистішій формі", - написала племінниця Пітта.

Джейн Етта Пітт померла у 84 роки (фото: instagram.com/pidney)

Що відомо про родину Бреда Пітта

Актора виховала колишня психологиня Джейн Етта та ексвласник транспортної компанії Вільям Пітт. Разом з молодшим братом Дугом та сестрою Джулі він зростав в Спрінгфілді, штат Міссурі.

Бред був надзвичайно близький зі своєю мамою. Вона об'єднувала усю родину Піттів. Джейн здебільшого трималася подалі від уваги громадськості. Проте кілька разів з'являлася на червоній доріжці поруч із зірковим сином та своїм чоловіком.

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