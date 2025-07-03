Умерла звезда сериала "Коли ми вдома"

Звезда сериалов Татьяна Шелига, которой было 76 лет, умерла. Актрисы не стало 3 июля.

Как сообщает РБК-Украина , об этом в Facebook написала ее дочь Анастасия Савицкая-Шелига.

Что известно о смерти актрисы

Так, еще несколько дней назад дочь писала об ухудшении состояния своей мамы. Последние несколько лет Шелига не снималась в кино, о ее жизни было мало что известно.

"Мама, Татьяна Шелига, в очень тяжелом состоянии. Телефоном почти не пользуется. Я ни у кого ничего не прошу", - сообщала Анастасия.

И в четверг она рассказала, что Шелига умерла.

"RIP (10.12.1948-3.07.2025). Дату и время прощания сообщу позже", - написала дочь.

Татьяна Шелига умерла (скриншот)

Причину смерти матери она пока не раскрывает. Но известно, что в 2022 году Шелига перенесла серьезную операцию. Тогда ей делали стентирование, ведь актриса попала в больницу с полным закрытием аорты.

Татьяна Шелига (фото: facebook.com/sheligatatyana)

Новость о смерти Шелиги шокировала ее фанов. В комментариях они пишут:

"Только вчера вечером думала о ней... Думала утром написать, а тут уже такое горе. Мои соболезнования"

"Не верится что так получилось, только недавно виделись, общались. Но на все воля Божья. Царство Небесное Татьяне Леонардовне, пусть покоится с миром. Очень красивая была актриса и очень живая по характеру. Родным соболезнования и долгих лет жизни"

"Царство небесное Татьяне. Она очень любила жизнь.... Светлая ей вечная память!"

Краткая биография Татьяны Шелиги

Татьяна Шелига родилась в 1948 году в Киеве. Она мечтала стать актрисой еще с детства, а потому пыталась поступить в театральный вуз. Со второй попытки она все же "прорвалась" в московский МХАТ, после которого работала в театре Севастополя.

Шелига в сериале "Коли ми вдома" (скриншот)

В 1995 году Татьяна Леонардовна вернулась в Киев и начала играть в составе Национального академического театра русской драмы имени Леси Украинки. Там она работала до 2010 года. Параллельно актриса снималась в кино и сериалах.

Актриса имела звание "Заслуженного артиста Украины", а в 1997 году стала номинанткой премии "Київська пектораль". Шелигу можно было увидеть в "Леди бомж", "Ліки для бабусі" и мюзикле "За двумя зайцами". А еще она известна многим как Надежда Бакулина из сериала "Коли ми вдома".