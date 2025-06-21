Попри заборону: гурт Imagine Dragons креативно підтримав Україну в Будапешті (відео)

На концерті Imagine Dragons в Будапешті організатори заборонили гурту використовувати українську символі. Та попри це музиканти знайшли креативний спосіб, як підтримати Україну.
Як Imagine Dragons продемонстрували свою підтримку - дізнайтеся в матеріалі РБК-Україна.
Традиційно Imagine Dragons на своїх концертах підіймають український прапор в підтримку народу, який виборює свободу та незалежність.
Проте в Угорщині організатори заборонили показувати будь-яку українську символіку, як глядачам, так і артистам.
Музиканти не розгубилися й знайшли інший формат для висловлення своєї позиції.
Так, зал у Будапешті вибухнув синьо-жовтими конфетті, які були запущені зі сцени.
Цей момент миттєво розлетівся в соцмережах та викликав шквал позитивних емоцій, особливо серед українських фанів колективу.
Користувачі були у захваті від такого жесту музикантів. Вони подякували за підтримку та розкритикували усіх, хто забороняє
Американський попрок-гурт був створений у 2008 році в Лас-Вегасі.
До складу входять вокаліст Ден Рейнольдс, гітарист Вейн Сермон, басист і клавішник Бен МакКі та ударник Ден Платцман.
Серед відомих хітів - "Radioactive", "Demons", "Thunder", "Believer", "Whatever It Takes" та інші.
Ще від початку повномасштабного вторгнення колектив послідовно виказували солідарність з Україною.
Вони неодноразово розгортали український прапор на сцені під час концертів та висловлювали слова підтримки.
Зокрема Imagine Dragons стали амбасадорами платформи UNITED24, яка займається підтримкою України.
Також зняли в Україні кліп на пісню Crushed. У ньому вони розповіли історію 14-річного Сашка з Миколаївщини, село якого було окуповане і знищене росіянами.
Після звільнення Новогригорівки гурт допоміг відновити його дім, а на одному з концертів запросив хлопця на сцену.
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При написанні матеріалу були використані такі джерела: Instagram UNITED24, коментарі користувачів в X та Threads.