Попри заборону: гурт Imagine Dragons креативно підтримав Україну в Будапешті (відео)

Що відомо про заборону

Традиційно Imagine Dragons на своїх концертах підіймають український прапор в підтримку народу, який виборює свободу та незалежність.

Проте в Угорщині організатори заборонили показувати будь-яку українську символіку, як глядачам, так і артистам.

Як відреагували Imagine Dragons

Музиканти не розгубилися й знайшли інший формат для висловлення своєї позиції.

Так, зал у Будапешті вибухнув синьо-жовтими конфетті, які були запущені зі сцени.

Цей момент миттєво розлетівся в соцмережах та викликав шквал позитивних емоцій, особливо серед українських фанів колективу.

Як відреагували в мережі

Користувачі були у захваті від такого жесту музикантів. Вони подякували за підтримку та розкритикували усіх, хто забороняє

"В Угорщині попросили не вивішувати український прапор на сцені. Тож вони засипали небо синьо-жовтим конфетті. Заповнили сцену українським димом. І грали від душі в наших кольорах".

"Просто найкращі, дякуємо за підтримку".

"Imagine dragons, ви моя любов, і це буде перший іноземний концерт в Україні, який я обов'язково відвідаю!"

"Неймовірно цінно прийти на концерт і побачити таку підтримку".

"Це просто до сліз".

"Аж всередині все стиснулося від побаченого і сльози на очах".

Що відомо про Imagine Dragons та їхню підтримку

Американський попрок-гурт був створений у 2008 році в Лас-Вегасі.

До складу входять вокаліст Ден Рейнольдс, гітарист Вейн Сермон, басист і клавішник Бен МакКі та ударник Ден Платцман.

Серед відомих хітів - "Radioactive", "Demons", "Thunder", "Believer", "Whatever It Takes" та інші.

Ще від початку повномасштабного вторгнення колектив послідовно виказували солідарність з Україною.

Вони неодноразово розгортали український прапор на сцені під час концертів та висловлювали слова підтримки.

Зокрема Imagine Dragons стали амбасадорами платформи UNITED24, яка займається підтримкою України.

Також зняли в Україні кліп на пісню Crushed. У ньому вони розповіли історію 14-річного Сашка з Миколаївщини, село якого було окуповане і знищене росіянами.

Після звільнення Новогригорівки гурт допоміг відновити його дім, а на одному з концертів запросив хлопця на сцену.