Несмотря на запрет: группа Imagine Dragons креативно поддержала Украину в Будапеште (видео)

Что известно о запрете

Традиционно Imagine Dragons на своих концертах поднимают украинский флаг в поддержку народа, который борется за свободу и независимость.

Однако в Венгрии организаторы запретили показывать любую украинскую символику, как зрителям, так и артистам.

Как отреагировали Imagine Dragons

Музыканты не растерялись и нашли другой формат для выражения своей позиции.

Так, зал в Будапеште взорвался сине-желтыми конфетти, которые были запущены со сцены.

Этот момент мгновенно разлетелся в соцсетях и вызвал шквал положительных эмоций, особенно среди украинских фанов коллектива.

Как отреагировали в сети

Пользователи были в восторге от такого жеста музыкантов. Они поблагодарили за поддержку и раскритиковали всех, кто запрещает

"В Венгрии попросили не вывешивать украинский флаг на сцене. Поэтому они засыпали небо сине-желтым конфетти. Заполнили сцену украинским дымом. И играли от души в наших цветах".

"Просто лучшие, спасибо за поддержку".

"Imagine dragons, вы моя любовь, и это будет первый иностранный концерт в Украине, который я обязательно посещу!"

"Невероятно ценно прийти на концерт и увидеть такую поддержку".

"Это просто до слез".

"Аж внутри все сжалось от увиденного и слезы на глазах".

Что известно о Imagine Dragons и их поддержке

Американская попрок-группа была создана в 2008 году в Лас-Вегасе.

В состав входят вокалист Дэн Рейнольдс, гитарист Уэйн Сермон, басист и клавишник Бен МакКи и ударник Дэн Платцман.

Среди известных хитов - "Radioactive", "Demons", "Thunder", "Believer", "Whatever It Takes" и другие.

Еще с начала полномасштабного вторжения коллектив последовательно выражали солидарность с Украиной.

Они неоднократно разворачивали украинский флаг на сцене во время концертов и выражали слова поддержки.

В частности Imagine Dragons стали амбассадорами платформы UNITED24, которая занимается поддержкой Украины.

Также сняли в Украине клип на песню Crushed. В нем они рассказали историю 14-летнего Саши из Николаевской области, село которого было оккупировано и уничтожено россиянами.

После освобождения Новогригорьевки группа помогла восстановить его дом, а на одном из концертов пригласила парня на сцену.