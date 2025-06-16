UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп

Потап за кордоном потрапив до лікарні: що сталося і чому його допис викликав обурення

Потап (фото: instagram.com/realpotap)
Автор: Іванна Пашкевич

44-річний репер та продюсер Олексій Потапенко, він же Потап, за кордоном опинився в лікарні. Та замість співчуття - хвиля критики. І причина зовсім не в його здоров'ї.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Instagram артиста,

Чому Потап потрапив до лікарні

Потап виклав кілька фото, на яких виглядає хворобливо й виснажено. Причину госпіталізації артист не розкрив, як і країну, де все сталося.

"ОПА. Несподіваний поворот сюжету. Я мріяв про перерву - це збулося: швидка, крапельниці, лікарня. Дякую лікарям - я вижив!", - написав Потап.

 

Потап (фото: instagram.com/realpotap)

Українці обурені

Однак не всі коментатори під постом висловили підтримку реперу.

Поки одні бажають артисту якнайшвидшого одужання, інші обурені тим, що допис про своє здоров’я він зробив російською мовою.

  • Будь здоровим, дорогий наш
  • А українською вже стало важко писати? Крапельниці заважають
  • Чмо звалило, то тепер москальський на рівні з англійською? Щоразу, як думають, що ти пробив дно, ти показуєш, що ні
  • Все, тепер російською?
  • Може якийсь збір тре організувати?
  • Кому ти цікаве? Чмо звалило за кордон, то сили , ще щось пише кацапською.... зрадник
  • Люди які ви злі. Ну не любите ви його, ну відпишиться. А ось за російску хмм, це що за х..?

Потап (фото: instagram.com/realpotap)

Нагадаємо, що після початку повномасштабної війни з Росією репутація Потапа в Україні серйозно похитнулася.

Артист залишився за кордоном і рідко публічно висловлюється про злочини, які чинять окупанти на його батьківщині.

До того ж, його неодноразово критикували за сумнівну поведінку під час війни.

Репера бачили на відпочинку в Дубаї в компанії росіян, він давав інтерв'ю російському блогеру Юрію Дудю, а під час концертів за кордоном продовжує виконувати російськомовні хіти.

Вас може зацікавити

Читайте РБК-Україна в Google News
ПотапВійна в УкраїніЗірки шоу-бізнесу