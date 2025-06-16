Потап за кордоном потрапив до лікарні: що сталося і чому його допис викликав обурення

44-річний репер та продюсер Олексій Потапенко, він же Потап, за кордоном опинився в лікарні. Та замість співчуття - хвиля критики. І причина зовсім не в його здоров'ї.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Instagram артиста,
Потап виклав кілька фото, на яких виглядає хворобливо й виснажено. Причину госпіталізації артист не розкрив, як і країну, де все сталося.
"ОПА. Несподіваний поворот сюжету. Я мріяв про перерву - це збулося: швидка, крапельниці, лікарня. Дякую лікарям - я вижив!", - написав Потап.
Потап (фото: instagram.com/realpotap)
Однак не всі коментатори під постом висловили підтримку реперу.
Поки одні бажають артисту якнайшвидшого одужання, інші обурені тим, що допис про своє здоров’я він зробив російською мовою.
Нагадаємо, що після початку повномасштабної війни з Росією репутація Потапа в Україні серйозно похитнулася.
Артист залишився за кордоном і рідко публічно висловлюється про злочини, які чинять окупанти на його батьківщині.
До того ж, його неодноразово критикували за сумнівну поведінку під час війни.
Репера бачили на відпочинку в Дубаї в компанії росіян, він давав інтерв'ю російському блогеру Юрію Дудю, а під час концертів за кордоном продовжує виконувати російськомовні хіти.
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