Потап за границей попал в больницу: что произошло и почему его пост вызвал возмущение

Почему Потап попал в больницу

Потап выложил несколько фото, на которых выглядит болезненно и истощенно. Причину госпитализации артист не раскрыл, как и страну, где все произошло.

"ОПА. Неожиданный поворот сюжета. Я мечтал о перерыве - это сбылось: скорая, капельницы, больница. Спасибо врачам - я выжил!", - написал Потап.

Потап (фото: instagram.com/realpotap)

Украинцы возмущены

Однако не все комментаторы под постом выразили поддержку рэперу.

Пока одни желают артисту скорейшего выздоровления, другие возмущены тем, что сообщение о своем здоровье он сделал на русском языке.

Будь здоровим, дорогий наш

А українською вже стало важко писати? Крапельниці заважають

Чмо звалило, то тепер москальський на рівні з англійською? Щоразу, як думають, що ти пробив дно, ти показуєш, що ні

Все, тепер російською?

Може якийсь збір тре організувати?

Кому ти цікаве? Чмо звалило за кордон, то сили , ще щось пише кацапською.... зрадник

Люди які ви злі. Ну не любите ви його, ну відпишиться. А ось за російску хмм, це що за х..?

Потап (фото: instagram.com/realpotap)

Напомним, что после начала полномасштабной войны с Россией репутация Потапа в Украине серьезно пошатнулась.

Артист остался за границей и редко публично высказывается о преступлениях, которые совершают оккупанты на его родине.

К тому же, его неоднократно критиковали за сомнительное поведение во время войны.

Рэпера видели на отдыхе в Дубае в компании россиян, он давал интервью российскому блогеру Юрию Дудю, а во время концертов за рубежом продолжает исполнять русскоязычные хиты.