Потап влаштував "бійку" Кароль з Лободою. Чи "загримить" він до суду - пояснює юрист

Репер Потап, який тепер будує кар'єру за кордоном вже як Slavic Balagan, спантеличив мережу. Він опублікував відео, на якому показано Тіну Кароль та Світлану Лободу, і ті "б'ються".

Чому це вже не просто жарт і чим це може закінчитися для Потапа, ексклюзивно для РБК-Україна розповів Олександр Курявий, керуючий партнер Юридичної компанії "Муренко, Курявий і Партнери".

Що зробив Slavic Balagan

Так, на одній зі своїх сторінок, де публікуються згенеровані ШІ відео, Потап показав новий "рілз". На ньому не лише він у різних образах.

Штучний інтелект "намалював" двох пустельних істот з обличчями Кароль та Лободи. І спочатку вони просто "позували", а потім тваринки, яким "домальовували" зовнішність співачок, почали битися.

Відео Потапа ошелешило фанів. У коментарях багато хто почав писати, що чекає на реакцію Кароль та її "опонентки", які навряд чи зраділи б такому кліпу, якби його побачили.

Кароль "намалювали" у новому відео Потапа (скріншот)

Чи давали вони згоду на використання їхніх фото для генерування контенту через ШІ - невідомо.

Що каже юрист

"З 2023 року в українському законодавстві з’явилося нове право sui generis на неоригінальні об’єкти, створені комп’ютерною програмою (ст. 33 Закону України "Про авторське право і суміжні права"). Це стосується, зокрема, контенту, згенерованого штучним інтелектом. Проте навіть якщо відео було створене ШІ, ключовим фактором залишається використання образів реальних людей - у цьому випадку, публічних осіб", - розповів експерт.

Згідно з правовою позицією Верховного Суду, наголосив юрист, якщо особа самостійно розміщує свої фото у відкритому доступі у соцмережах, це "вважається публічним показом, здійсненим добровільно". І тому, зазначає Курявий, інші особи можуть використовувати ці фото, не порушуючи закону. Але "за умови, що зображення не перекручується, не вихоплюється з контексту, із посиланням на певну особу, не несе шкоди репутації та не використовується в комерційних цілях".

"Водночас, якщо фото було опубліковано з обмеженим доступом (наприклад, лише для друзів), таке зображення не вважається публічним і не може бути використане без згоди. Окремо слід наголосити: навіть публічні фото не дозволено модифікувати, пародіювати або використовувати у принизливому, образливому чи рекламному контексті без прямої згоди особи", - заявив юрист.

"Така дія може порушувати особисті немайнові права (ст. 307–308 ЦК України), честь, гідність і ділову репутацію. Особливо це стосується ситуацій, коли використання образу має комерційний характер, як у випадку з відео Потапа, що слугує просуванням його музичного продукту", - додав він.

І тому, розповів експерт, навіть якщо зображення були взято зі сторінок у соцмережах, "створення рекламного відео з образами відомих людей без їхньої згоди може вважатися порушенням закону і стати підставою для судового позову, включно з вимогою відшкодування моральної шкоди або завданих збитків".