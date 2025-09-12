ua en ru
Пт, 12 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Принц Гаррі у Києві: перше відео з герцогом на вокзалі та його подарунком

П'ятниця 12 вересня 2025 11:36
UA EN RU
Принц Гаррі у Києві: перше відео з герцогом на вокзалі та його подарунком Принц Гаррі (фото: The Guardian)
Автор: Іванна Пашкевич

Укрзалізниця оприлюднила відео прибуття принца Гаррі до столиці України у п'ятницю, 12 вересня.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал УЗ.

Принц Гаррі прибув до Києва: як це було

Зазначається, що британський принц прибув до Києва поїздом, щоб особисто ознайомитися з наслідками повномасштабного вторгнення Росії та зустрітися з українськими ветеранами й високопосадовцями.

На кадрах видно, як Гаррі виходить з поїзда та приязно спілкується з представниками компанії.

Наприкінці зустрічі герцогу вручили невеликий, але символічний сувенір - залізничну чашку з підстаканником.

Це вже другий візит принца Гаррі до України: у квітні він разом із дружиною відвідував Львів і ознайомлювався з роботою центрів реабілітації для цивільних медиків та поранених військових.

Цього разу до Києва він прибув із командою свого фонду Invictus Games, який системно підтримує ветеранів через спорт і програми реабілітації.

Принц Гаррі також планує розповісти про нові ініціативи, спрямовані на допомогу постраждалим від війни, та привернути увагу до потреб українських ветеранів.

"Раді вітати на борту наших поїздів друзів України!" - зазначили в Укрзалізниці.

Вас може зацікавити:

Читайте РБК-Україна в Google News
Принц Гаррі Королівська сім'я
Новини
До Києва прибули глава МЗС Польщі Сікорський та принц Гаррі
До Києва прибули глава МЗС Польщі Сікорський та принц Гаррі
Аналітика
Трамп шкодує Путіна? Чому США так і не ввели санкції проти Росії
Мілан Лєлічкерівник рубрик Політика та Світ Трамп шкодує Путіна? Чому США так і не ввели санкції проти Росії