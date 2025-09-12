ua en ru
Принц Гарри в Киеве: первое видео с герцогом на вокзале и его подарком

Пятница 12 сентября 2025 11:36
Принц Гарри в Киеве: первое видео с герцогом на вокзале и его подарком Принц Гарри (фото: The Guardian)
Автор: Иванна Пашкевич

Укрзализныця обнародовала видео прибытия принца Гарри в столицу Украины в пятницу, 12 сентября.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал УЗ.

Принц Гарри прибыл в Киев: как это было

Отмечается, что британский принц прибыл в Киев на поезде, чтобы лично ознакомиться с последствиями полномасштабного вторжения России и встретиться с украинскими ветеранами и чиновниками.

На кадрах видно, как Гарри выходит из поезда и дружелюбно общается с представителями компании.

В конце встречи герцогу вручили небольшой, но символический сувенир - железнодорожную чашку с подстаканником.

Это уже второй визит принца Гарри в Украину: в апреле он вместе с женой посещал Львов и знакомился с работой центров реабилитации для гражданских медиков и раненых военных.

На этот раз в Киев он прибыл с командой своего фонда Invictus Games, который системно поддерживает ветеранов через спорт и программы реабилитации.

Принц Гарри также планирует рассказать о новых инициативах, направленных на помощь пострадавшим от войны, и привлечь внимание к потребностям украинских ветеранов.

"Рады приветствовать на борту наших поездов друзей Украины!" - отметили в Укрзализныце.

