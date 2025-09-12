"Світ завжди стоятиме з Україною". Принц Гаррі зворушив словами під час візиту в Київ (відео)

Принц Гаррі 12 вересня здійснив другий неанонсований візит до України. Цього разу він прибув до Києва і зробив важливу заяву.

Про це пише РБК-Україна з посилання на допис центру Superhumans в Instagram.

Зворушливі слова принца Гаррі у Києві

Герцог Сассекський приїхав на столичний вокзал поїздом. Після цього його помітили біля Музею історії України у Другій світовій війні.

У Києві він зустрівся з понад 250 українськими ветеранами та учасниками "Ігор Нескорених".

Гаррі, який заснував Invictus Games, разом з командою поділився, як спорт може стати інструментом реабілітації та повернення до цивільного життя.

Після цього він відвідав меморіал на Майдані Незалежності та житловий будинок, зруйнований під час нещодавньої атаки Росії.

"Дякую Україні, що показуєте світу, хто ви насправді. Це надзвичайно потужно, і світ завжди стоятиме з Україною", - сказав він.

Що відомо про візит принца Гаррі

Це вже другий візит Гаррі в Україну. У квітні він разом із делегацією Invictus Games підтримав ветеранів у Львові. Герцога запросила до Києва Ольга Руднєва, генеральна директорка центру.

Головною метою свого візиту принц назвав можливість забезпечити доступ до допомоги у всіх регіонах країни.

"Ми не можемо зупинити війну, але ми можемо зробити все можливе, щоб допомогти процесу відновлення", - пояснив він у розмові з The Guardian.

Нагадаємо, напередодні поїздки в Україну Гаррі зустрівся з королем Чарльзом III. Вперше за тривалий час батько та син возз'єдналися на тлі тривалих непорозумінь. До речі, він узгоджував свій візит королівською родиною.