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Шоумен Джеджула одружився з мамою своєї новонародженої донечки: що про неї відомо

Середа 25 червня 2025 10:34
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Шоумен Джеджула одружився з мамою своєї новонародженої донечки: що про неї відомо Андрій Джеджула (фото: instagram.com/djedjula)
Автор: Іванна Пашкевич

У відомого українського телеведучого та шоумена Андрія Джеджули відбулися важливі зміни в особистому житті. Артист не лише став батьком втретє, але й узаконив стосунки з матір’ю дитини.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю знаменитості для OBOZ.UA.

Відомо, що 22 червня у Джеджули народилася донька, проте ім’я її мами телеведучий поки не розголошує.

Він підкреслює: тепер вирішив зовсім по-іншому ставитися до особистого - без публічних заяв і демонстрацій у соцмережах.

Але все ж підтверджує: вони з коханою офіційно подружжя.

"Так, ми офіційно одружені - і це поки все, що можу сказати. А далі буде, як у фільмі про Бенджаміна Баттона: буду публічно видавати подробиці нашої історії у зворотному порядку. Цього разу я свідомо обрав змінити підхід до свого особистого життя - не ділився ним публічно. Не приховував дружину - це було нашим спільним рішенням. Вона не прагне виставляти себе напоказ, і мені це дуже імпонує", - зізнається Джеджула.

Шоумен Джеджула одружився з мамою своєї новонародженої донечки: що про неї відомоАндрій Джеджула з новонародженою донечкою (фото: instagram.com/djedjula)

Телеведучий також натякає, що його дружина не з публічного світу, і саме це стало однією з причин, чому їхній союз - такий особливий.

"Вона не має жодного стосунку до світу шоубізнесу. І, чесно кажучи, це теж стало для мене дуже важливим вибором", - підкреслив він.

Для Андрія Джеджули це вже третій шлюб. Свого часу він прожив кілька років у цивільному шлюбі зі співачкою Сантою Дімопулос - у пари є спільний син Даніель, якому нині 16.

Андрій Джеджула з дітьми (фото: instagram.com/djedjula)

Пізніше телеведучий був одружений з Юлією Реус, від цього союзу народилася донька Адель, якій зараз чотири роки.

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