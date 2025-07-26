"Приїдемо до Києва". Галкін заговорив українською, а Пугачова не стримала емоцій (відео)
Максим Галкін публічно заговорив українською та висловив підтримку Україні в компанії дружини Алли Пугачової. Артист зізнався, що вивчає мову, стежить за подіями в країні та хоче виступити в Києві.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відео Новини. Live.
Максим Галкін заговорив українською
Відповідну заяву гуморист, який живе в Ізраїлі, зробив на фестивалі Лайми Вайкуле в Юрмалі.
Разом із дружиною Аллою Пугачовою він поспілкувався з українськими журналістами та зізнався, що активно вивчає мову.
Водночас під час інтерв’ю він трохи розгубився, намагаючись підібрати правильні слова.
"Я почав вивчати, але я не очікував", - посміхаючись сказав він.
"Це мій керовник", - додала Пугачова, яку потім виправив чоловік.
Вона також зі сміхом зауважила, що гуморист вчить українську мову.
July 26, 2025
Що сказав Галкін про підтримку України
Артист запевнив, що стежить за подіями в Україні та підтримує українців.
"Робимо, що можемо... Але це питання, що не стосується свята пісні. Це дуже складно щось сказати. Але ми підтримуємо, як можемо", - зазначив він.
Відповідаючи на питання журналістки, Галкін також заявив, що обов'язково приїде з концертом до Києва.
"Приїдемо, якщо дозволять", - додав він.
На заході в Юрмалі подружжя російських артистів з'явилося разом під руку та з усмішкою.
Так звана примадонна обрала для виходу білосніжну сукню в костюмному стилі, а гуморист постав в коричневих штанах та блакитному поло.
July 26, 2025
Що відомо про позицію Галкіна та Пугачової
Після початку повномасштабного вторгнення артист засудив дії Кремля. Вони з дружиною покинули Росію та перебралися до Ізраїля.
У своїх концертах та соцмережах Максим неодноразово засуджував російську агресію та висвітлював їхні злочини, співчуваючи українцям. Навіть передавав частину зароблених коштів на допомогу біженцям.
Пугачова також висловлювала солідарність з чоловіком, якого в РФ визнали іноагентом за антивоєнну позицію.
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