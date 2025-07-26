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"Приедем в Киев". Галкин заговорил на украинском, а Пугачева не сдержала эмоций (видео)

Суббота 26 июля 2025 15:08
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"Приедем в Киев". Галкин заговорил на украинском, а Пугачева не сдержала эмоций (видео) Максим Галкин хочет приехать в Киев (фото: instagram.com/maxgalkinru)
Автор: Сюзанна Аль Мариди

Максим Галкин публично заговорил на украинском и выразил поддержку Украине в компании жены Аллы Пугачевой. Артист признался, что изучает язык, следит за событиями в стране и хочет выступить в Киеве.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видео Новости. Live.

Максим Галкин заговорил на украинском языке

Соответствующее заявление юморист, который живет в Израиле, сделал на фестивале Лаймы Вайкуле в Юрмале.

Вместе с женой Аллой Пугачевой он пообщался с украинскими журналистами и признался, что активно изучает язык.

В то же время во время интервью он немного растерялся, пытаясь подобрать правильные слова.

"Я начал изучать, но я не ожидал", - улыбаясь сказал он.

"Это мой керовник", - добавила Пугачева, которую потом исправил муж.

Она также со смехом отметила, что юморист учит украинский язык.

Что сказал Галкин о поддержке Украины

Артист заверил, что следит за событиями в Украине и поддерживает украинцев.

"Делаем, что можем... Но это вопрос, который не касается праздника песни. Это очень сложно что-то сказать. Но мы поддерживаем, как можем", - отметил он.

Отвечая на вопрос журналистки, Галкин также заявил, что обязательно приедет с концертом в Киев.

"Приедем, если разрешат", - добавил он.

На мероприятии в Юрмале супруги российских артистов появились вместе под руку и с улыбкой.

Так называемая примадонна выбрала для выхода белоснежное платье в костюмном стиле, а юморист появился в коричневых брюках и голубом поло.

Что известно о позиции Галкина и Пугачевой

После начала полномасштабного вторжения артист осудил действия Кремля. Они с женой покинули Россию и перебрались в Израиль.

В своих концертах и соцсетях Максим неоднократно осуждал российскую агрессию и освещал их преступления, сочувствуя украинцам. Даже передавал часть заработанных средств на помощь беженцам.

Пугачева также выражала солидарность с мужем, которого в РФ признали иноагентом за антивоенную позицию.

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