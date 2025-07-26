"Приїдемо до Києва". Галкін заговорив українською, а Пугачова не стримала емоцій (відео)

Максим Галкін заговорив українською

Відповідну заяву гуморист, який живе в Ізраїлі, зробив на фестивалі Лайми Вайкуле в Юрмалі.

Разом із дружиною Аллою Пугачовою він поспілкувався з українськими журналістами та зізнався, що активно вивчає мову.

Водночас під час інтерв’ю він трохи розгубився, намагаючись підібрати правильні слова.

"Я почав вивчати, але я не очікував", - посміхаючись сказав він.

"Це мій керовник", - додала Пугачова, яку потім виправив чоловік.

Вона також зі сміхом зауважила, що гуморист вчить українську мову.

Що сказав Галкін про підтримку України

Артист запевнив, що стежить за подіями в Україні та підтримує українців.

"Робимо, що можемо... Але це питання, що не стосується свята пісні. Це дуже складно щось сказати. Але ми підтримуємо, як можемо", - зазначив він.

Відповідаючи на питання журналістки, Галкін також заявив, що обов'язково приїде з концертом до Києва.

"Приїдемо, якщо дозволять", - додав він.

На заході в Юрмалі подружжя російських артистів з'явилося разом під руку та з усмішкою.

Так звана примадонна обрала для виходу білосніжну сукню в костюмному стилі, а гуморист постав в коричневих штанах та блакитному поло.

Що відомо про позицію Галкіна та Пугачової

Після початку повномасштабного вторгнення артист засудив дії Кремля. Вони з дружиною покинули Росію та перебралися до Ізраїля.

У своїх концертах та соцмережах Максим неодноразово засуджував російську агресію та висвітлював їхні злочини, співчуваючи українцям. Навіть передавав частину зароблених коштів на допомогу біженцям.

Пугачова також висловлювала солідарність з чоловіком, якого в РФ визнали іноагентом за антивоєнну позицію.