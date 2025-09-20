З Путіним і Шаманом! В Росії стартував конкурс-копія "Євробачення" (відео)

Що відомо про російське "Інтербачення"

Росію ще у 2022 році відсторонили від "Євробачення" через військову агресію проти України, тож вони вирішили створити власний проєкт, у якому можна поєднати музику з пропагандою своєї величі.

У лютому 2025-го Путін підписав наказ про відродження "Інтербачення". Комітет з організації очолив віцепрем'єр Дмитро Чернишенко, а наглядову раду - перший заступник голови адміністрації президента Сергій Кирієнко.

Формат є радянським. Раніше його проводили в період з 1965 по 1968 рік, а потім з 1977 по 1980 рік. Згодом намагалися відродити в нульових, але бажаного результату не отримали.

До фіналу конкурсу учасників заманювали не лише трофеєм, а й грошовим призом. Переможець може отримати 30 мільйонів рублів - це десь 360 тисяч доларів.

Відкриття з Путіним та Шаманом

Конкурс стартував ввечері 20 вересня в Москві. Путін долучився до відкриття через відеозвернення, в якому пародію на "Євробачення" назвав "однією з найочікуваніших культурних подій".

Росію представляє, звісно ж, головний голос режиму - співак SHAMAN, справжнє ім'я якого Ярослав Дронов.

Минулого року Європейський Союз запровадив проти нього санкції за "підтримку дій і політики, що підривають територіальну цілісність та суверенітет України".

Нагадаємо, у своєму популярному у РФ хіті він верещить, що він "русский" і "идет до конца".

Хто бере участь в "Інтербаченні"

До списку країн-учасниць увійшли Китай, Бразилія, ПАР, В'єтнам, Катар, Саудівська Аравія, Мадагаскар, Сербія, Венесуела, Ефіопія, Колумбія, Таджикистан.

Особливий акцент Кремль зробив на тому, що в конкурсі нібито бере участь виконавець зі США - співак Брендон Говард із Лос-Анджелеса. Він відмовився від виступу, пояснивши це "сімейними обставинами".

Замість нього мала виступи співачка австралійського походження Vassy, проте її дискваліфікували. На "Інтербаченні" заявили, що причиною став "політичний тиск з боку влади Австралії". Сама ж артистка заявила російським журналістам про "непередбачувані надзвичайні обставини", через які була змушена поїхати.

Зазначимо, що 26 травня українське МЗС відносить "Інтербачення" до чергового інструменту ворожої пропаганди. Росія таким чином намагається відбілитися від власної агресивної політики.