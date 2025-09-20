С Путиным и Шаманом! В России стартовал конкурс-копия "Евровидения" (видео)

Что известно о российском "Интервидении"

Россию еще в 2022 году отстранили от "Евровидения" из-за военной агрессии против Украины, поэтому они решили создать собственный проект, в котором можно совместить музыку с пропагандой своего величия.

В феврале 2025-го Путин подписал приказ о возрождении "Интервидения". Комитет по организации возглавил вице-премьер Дмитрий Чернышенко, а наблюдательный совет - первый заместитель главы администрации президента Сергей Кириенко.

Формат является советским. Ранее его проводили в период с 1965 по 1968 год, а затем с 1977 по 1980 год. Впоследствии пытались возродить в нулевых, но желаемого результата не получили.

В финал конкурса участников завлекали не только трофеем, но и денежным призом. Победитель может получить 30 миллионов рублей - это где-то 360 тысяч долларов.

Открытие с Путиным и Шаманом

Конкурс стартовал вечером 20 сентября в Москве. Путин присоединился к открытию через видеообращение, в котором пародию на "Евровидение" назвал "одним из самых ожидаемых культурных событий".

Россию представляет, конечно же, главный голос режима - певец SHAMAN, настоящее имя которого Ярослав Дронов.

В прошлом году Европейский Союз ввел против него санкции за "поддержку действий и политики, подрывающих территориальную целостность и суверенитет Украины".

Напомним, в своем популярном в РФ хите он визжит, что он "русский" и "идет до конца".

Кто участвует в "Интервидении"

В список стран-участниц вошли Китай, Бразилия, ЮАР, Вьетнам, Катар, Саудовская Аравия, Мадагаскар, Сербия, Венесуэла, Эфиопия, Колумбия, Таджикистан.

Особый акцент Кремль сделал на том, что в конкурсе якобы участвует исполнитель из США - певец Брэндон Говард из Лос-Анджелеса. Он отказался от выступления, объяснив это "семейными обстоятельствами".

Вместо него должна была выступить певица австралийского происхождения Vassy, однако ее дисквалифицировали. На "Интервидении" заявили, что причиной стало «политическое давление со стороны властей Австралии». Сама же артистка заявила российским журналистам о "непредвиденных обстоятельствах", из-за которых была вынуждена уехать.

Отметим, что 26 мая украинский МИД относит "Интервидение" к очередному инструменту враждебной пропаганды. Россия таким образом пытается отбелиться от собственной агрессивной политики.