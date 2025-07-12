"Рабства ніколи не було": Кондратюк розкрив невідомі деталі скандалу з Козловським (відео)

Як Кондратюк висловився про Козловського

Спочатку він розповів, чому продюсерів вважають злими. І зауважив, що не заробляв на колишньому "підопічному".

"Вони навчені життям. Ну от вони побиті невдячністю артистів і артисток. З іншого боку, продюсування - це досить жорстка історія. Я не про себе, я ж кажу, мене життя змусило. Моя історія (з Козловським) взагалі вона нетипова. Я не заробляв на Козловському, ні на кому не заробляв", - заявив Кондратюк.

"У Козловського в результаті роботи зі мною величезний репертуар і купа кліпів. А якби я займався тільки продюсуванням музичним, я думаю, цього всього було б менше, бо частину грошей би забирав я, більшу частину. А мене гроші не дуже цікавили. Я заробляв добряче на телебаченні. Мені було трошки до д*пи за все", - також сказав продюсер.

Кондратюк зазначив, що зазвичай вкладають гроші для заробітку не в співаків.

"Ну, а кого ти ще знаєш, хто заробляє? Власники "Епіцентрів", вони фінансують футбольні клуби, а не артистів. Відповідно, я був нетиповим", - пояснив він.

Кондратюк сказав, чи був у нього контракт з Козловським (скріншот)

За словами продюсера, в нього був усний контракт з Козловським. А письмово він узгоджував співпрацю лише з Інною Вороновою.

"Усний контракт - він теж має силу, почитай закони українські... У нас весь менеджмент знав наші домовленості", - сказав продюсер.

Коли ж ведуча проекту, співачка Марія Тучка (Туча), навела у приклад історію Антона Вельбоя (Wellboy), який хотів піти від продюсерів та стикнувся зі складнощами через контракт, Кондратюк різко відповів.

"Не згадуй мене в цьому контексті. У мене інший контекст. Я навіть його не буду тобі уточнювати. Абсолютно інший контекст. Контекст, який на користь мого співака просто 1000%, порівняно і з Велбоєм, і з Кєнзовим, в якого була така проблема. Це інші абсолютно історії. Тому що, повторюю, я був любителем, продюсером", - заявив він.

Окрім цього, продюсер розповів, як реагує на коментарі людей, які радіють "звільненню від рабства", в якому нібито був Козловський. За словами Кондратюка, він не звертає на це увагу.

"Та мені плювати на коментарі. Люди в масі своїй безграмотні. Це не мої слова, це доведено. І що... В будь-якій середній школі є три-чотири відмінники, це не означає, що вони якісь дуже геніальні, просто вони вважають, що гарно вчаться. І є більше двієчників чи трієчників, от тобі коменти. Ну, про що ми говоримо, тобі статистику останніх виборів сказати?" - вважає він.

Що Кондратюк думає про Козловського (скріншот)

"Не про це мова. Є контракт. Ви підписали контракт, в контракті все написано - виконуй. Крапка. Якщо ти Homo sapiens, якщо то твій підпис щось означає, не підписуй... Мені по барабану ці всі коментарі. Козловський програв всі суди легко, тому що він судився, блін, ну безглуздо", - також сказав продюсер.

Пісні ж, які виконував Козловський, купував Кондратюк. І саме він був їхнім власником.

"Були різні договори, але переважна більшість договорів було про те, що ці пісні належать мені як продюсеру. Крапка. І я маю право давати виконувати одному чи іншому. От вся історія. Але я гуманний дядько і дуже добрий, тому що в результаті я всі пісні нікому не продав за 12 років", - заявив продюсер.

"Я радію, тому що тема закрита. Це не про гроші. А про те, що ця вся історія, бадяга піарна на л*йні, який робив не я, вона закрита, все забули... В нього рабства ніколи не було. Це єдиний співак, в якого не було рабства", - резюмував він.