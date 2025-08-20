Раміна видалила інтерв'ю з Віктором Розовим після його заяви: яка причина

Гуморист та військовослужбовець Віктор Розовий потрапив у центр уваги після свого інтерв'ю журналістці Раміні. У розмові він занадто відверто говорив про розрив з колишньою дружиною Ольгою Мерзлікіною після 13 років стосунків. Зрештою відео видалили та вирішили перезалити.

РБК-Україна розповідає, які слова Розового розбурхали мережу та що стало причиною видалення інтерв'ю.

Що сказав Розовий в інтерв'ю Раміні

Він зізнався, що його не влаштовувала інтимна близькість з колишньою. І це підштовхнуло до зради. Таких було три: одна ще у стосунках до весілля, а інші дві - під час служби на фронті.

Розовий занадто відкрито заговорив про вподобання експартнерки в ліжку, зокрема йому не подобалося "маслати вареник". Розповів і про свої бажання, на які дівчина не схотіла погодитися.

"Коли я просив її зробити те, що я хочу, мене "послали", і я знайшов людину, з якою це було", - зауважив він.

Зрештою все це призвело до їхнього розставання. Як розповів Віктор, колишня йому погрожувала і шантажувала фото з дівчатами.

Також в інтерв'ю Розовий поділився думками про фемінізм та ЛГБТК+ спільноту, чим не менше розлютив глядачів. Проте не всім вдалося додивитися розмову до кінця, оскільки відео видалили.

Чому видалили інтерв'ю: роз'яснення Раміни

Вона пояснила своє рішення етичними міркуваннями та пообіцяла повернути ролик.

Раміна про інтерв'ю з Розовим (скриншот)

Згодом блогерка детальніше пояснила в сториз, що всі сторони погодилися на публікацію розмови.

"Відео, яке вийшло в обід, пройшло декілька етапів фільтрації. Це моя перевірка. Перевірка гостя, бригади та певних спеціалістів. Тому звинувачувати мене в тому, що я випустила відео без перевірки не можна", - заявила вона.

"Чому було видалено з мого особистого каналу - моя особиста справа. Причини зрозумілі для всіх я пояснила в дописах. Ті люди, які заливають відео собі на ресурси, ви ризикуєте втрати їх повністю", - додала вона.

Варто зауважити, що напередодні прем'єри Віктор анонсував вихід розмови, опублікувавши нібито скриншот спілкування з Ольгою.

У повідомленнях він заявив, що планує бути відвертим щодо своїх зрад. А вона нагадала про договір і висловила небажання виносити на публіку "внутрішню кухню".

Розовий показав листування з колишньою (скриншот)

Як відреагували в мережі

Інтерв'ю викликало палкі дискусії, зокрема щодо доречності публікації настільки відвертої розмови. Одні користувачі підтримали рішення видалити ролик, інші засмутилися, що не зможуть подивитися без цензури.

Деякі розкритикували журналістку за те, що допустила до публікації розмову з висвітленням настільки особистих деталей. Також знайшлися ті, хто пов'язує видалення з післяшлюбним договором Розового про нерозголошення подробиць стосунків.