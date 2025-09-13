Репер OTOY одружився: перші фото молодят

ua en ru
Репер OTOY (справжнє ім'я В'ячеслав Бучко) одружився зі своєю обраницею Марією Гаврилюк. Для радісної події артист обрав незвичайний костюм.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис з Instagram репера.

Перші фото з весілля OTOY

"Ми одружилися!" - написав 26-річний репер під серією романтичних кадрів.

На фото можна роздивитися весільну сукню обраниці репера. Марія обрала ніжний та дуже ефектний образ.

Гаврилюк вийшла за OTOY у сукні на тоненьких бретелях. А ще вона прикрасила волосся віночком.

Сам репер обрав не звичайний костюм, а більш сучасний варіант. OTOY був у чорних шортах, білосніжній сорочці та піджаку.

OTOY одружився (фото: instagram.com/otoysounds)

Хто такий OTOY та що відомо про його стосунки

Артист народився 11 жовтня 1998 року у Львові. Репер і автор пісень, відомий треками "Судоми", "Пекло", "Пасма". Він працював з alyona alyona, Kalush та Аліною Паш, а на "Євробаченні-2023" у Ліверпулі виконав вірш Шевченка разом з Марією Яремчук і Златою Дзюнькою.

Його обраниця - співзасновниця українського бренду Gunia Project. Ще до весілля артист розповідав, що не планує влаштовувати гучне свято.

Репер OTOY одружився: перші фото молодятOTOY та його дружина (фото: instagram.com/otoysounds)

"Робимо просто весільну вечірку, бо не на часі. Обов’язково розпис та вінчання. Я ж львів’янин зі святої Галичини. Як же ж ми й не вінчатись?" - казав музикант.

Він наголошував, що хоче прожити з Мариною все життя у мирі й злагоді. OTOY не приховував, що мріє стати батьком. Він навіть вигадав імена. Для сина - Лука, для дівчинки - Тереза.

"Я домовився, а їй доведеться змиритися", - жартував репер.

Про заручини стало відомо у липні, коли OTOY оголосив новину зі сцени фестивалю Atlas. Насправді ж освідчився він ще у квітні в італійському місті Комо під час короткої робочої поїздки.

