Рэпер OTOY женился: первые фото молодоженов

Суббота 13 сентября 2025 13:03
OTOY и его жена (фото: instagram.com/otoysounds)
Автор: Полина Иваненко

Рэпер OTOY (настоящее имя Вячеслав Бучко) женился на своей избраннице Марии Гаврилюк. Для радостного события артист выбрал необычный костюм.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост из Instagram рэпера.

Первые фото со свадьбы OTOY

"Мы поженились!" - написал 26-летний рэпер под серией романтических кадров.

На фото можно рассмотреть свадебное платье избранницы рэпера. Мария выбрала нежный и очень эффектный образ.

Гаврилюк вышла за OTOY в платье на тоненьких бретелях. А еще она украсила волосы веночком.

Сам рэпер выбрал не обычный костюм, а более современный вариант. OTOY был в черных шортах, белоснежной рубашке и пиджаке.

OTOY женился (фото: instagram.com/otoysounds)

Кто такой OTOY и что известно о его отношениях

Артист родился 11 октября 1998 года во Львове. Рэпер и автор песен, известный треками "Судоми", "Пекло", "Пасма". Он работал с alyona alyona, Kalush и Алиной Паш, а на "Евровидении-2023" в Ливерпуле исполнил стихотворение Шевченко вместе с Марией Яремчук и Златой Дзюнькой.

Его избранница - соосновательница украинского бренда Gunia Project. Еще до свадьбы артист рассказывал, что не планирует устраивать громкий праздник.

Рэпер OTOY женился: первые фото молодоженовOTOY и его жена (фото: instagram.com/otoysounds)

"Делаем просто свадебную вечеринку, потому что не ко времени. Обязательно роспись и венчание. Я же львовянин из святой Галичины. Как же мы и не венчаться?" - говорил музыкант.

Он подчеркивал, что хочет прожить с Мариной всю жизнь в мире и согласии. OTOY не скрывал, что мечтает стать отцом. Он даже придумал имена. Для сына - Лука, для девочки - Тереза.

"Я договорился, а ей придется смириться", - шутил рэпер.

О помолвке стало известно в июле, когда OTOY объявил новость со сцены фестиваля Atlas. На самом же деле сделал предложение еще в апреле в итальянском городе Комо во время короткой рабочей поездки.

