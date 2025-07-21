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Решетник поїхав за кордон і показав, заради чого "вирвався" на відпочинок (відео)

Григорій Решетник (фото: instagram.com/grisha_reshetnik)
Автор: Поліна Іваненко

Ведучий Григорій Решетник перебував в Україні, поки його дружина відпочивала за кордоном разом з їхніми синами. Але зірка ТБ вирішив влаштувати сюрприз та виїхав до них.

Як повідомляє РБК-Україна, про це Решетник та його дружина Христина розповіли у спільному дописі в Instagram.

Чому ведучий поїхав за кордон

Приблизно тиждень тому дружина Решетника поїхала на відпочинок з трьома синами. Вони вирушили до Іспанії, де Христина та її діти насолоджуються морем, сонцем й неймовірними пляжами.

А сам Решетник залишався в Україні. Ведучий може виїжджати за кордон, адже у нього три сини, але не міг вирушити на відпочинок через свій графік. Втім, днями він зумів "вирватися". Григорій знайшов вільне "віконце" та зробив дітям неймовірний сюрприз.

Христина зустрічала чоловіка в аеропорту, але не казала синам, що вони скоро побачать тата. І їхню реакцію на зістріч з батьком блогерка зняла на відео.

"Коли отримуєш повідомлення: "Кохана, в мене є півтора дня у графіку і я вирішив приїхати до вас". Боже, не можу описати словами свої відчуття, а реакцію дітей ви можете побачити", - написала дружина Решетника.

 

Як помітно на відео, сини ведучого були здивовані та сильно зраділи. Нині ж вони проводять час разом та насолоджуються відпочинком усією родиною.

 

Решетник показав, як відпочиває за кордоном (скріншоти)

У коментарях юзери пораділи за ведучого та його дітей. Вони написали:

  • "Яка любов, на таке хочеться дивитись і радіти, що є такі відносини та сімʼї"
  • "Найкращий сюрприз! Ви чудові! Ми дуже радіємо з вами"
  • "Це того вартувало. Хоч і виснажлива дорога, але радість і щастя дітей понад усе".

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