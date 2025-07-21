Решетник поехал за границу и показал, ради чего "вырвался" на отдых (видео)

Почему ведущий уехал за границу

Примерно неделю назад жена Решетника уехала на отдых с тремя сыновьями. Они отправились в Испанию, где Кристина и ее дети наслаждаются морем, солнцем и невероятными пляжами.

А сам Решетник оставался в Украине. Ведущий может выезжать за границу, ведь у него три сына, но не мог отправиться на отдых из-за своего графика. Впрочем, на днях он сумел "вырваться". Григорий нашел свободное "окошко" и сделал детям невероятный сюрприз.

Кристина встречала мужа в аэропорту, но не говорила сыновьям, что они скоро увидят папу. И их реакцию на встречу с отцом блогерша сняла на видео.

"Когда получаешь сообщение: "Любимая, у меня есть полтора дня в графике и я решил приехать к вам". Боже, не могу описать словами свои ощущения, а реакцию детей вы можете увидеть", - написала жена Решетника.

Как заметно на видео, сыновья ведущего были удивлены и сильно обрадовались. Сейчас же они проводят время вместе и наслаждаются отдыхом всей семьей.

Решетник показал, как отдыхает за границей (скриншоты)

В комментариях юзеры порадовались за ведущего и его детей. Они написали: