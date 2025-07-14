РФ "засудила" письменника Акуніна до 14 років колонії

За що Акуніна "засудили" до колонії

14 липня так званий військовий суд РФ оголосив про заочний "вирок" для письменника. Йому "присудили" 14 років колонії, а також штраф у розмірі 400 тисяч рублів. Крім цього, йому "заборонили" адмініструвати свої сторінки в соцмережах (5 років після "відбуття терміну").

Вирок виявився не тим, про який просило російське держобвинувачення - йшлося про 18 років позбавлення волі.

Акуніна звинувачували "у справі про виправдання тероризму і порушення закону про "іноагентів". РосЗМІ також стверджували, що сам письменник своєї провини не визнавав, а на суді його інтереси нібито представляв адвокат.

Реакція Акуніна

Сам опозиціонер прокоментував "вирок" від російського суду у своєму Telegram-каналі. Усе це він назвав "балаганом".

"ТАСС, як це часто з ним буває, бреше. Я не "не визнаю мою провину". Я їхній суд не визнаю. Ніякого адвоката представляти мене на їхньому так званому суді я не уповноважував і взагалі жодним чином у цьому балагані участі не беру", - написав Акунін.

Акунін відповів росіянам (скріншот)

Де зараз Борис Акунін

Письменник, який до 2014 року жив у Москві. Коли ж РФ окупувала Крим, він підписав лист, у якому представники "російської інтелігенції" критикували дії Кремля.

Після 2014 року Акунін виїхав з РФ. На початку повномасштабної війни, яку країна-агресорка почала 24 лютого 2022 року, опозиціонер засудив путінський режим. Також відомо, що він підтримав легіон "Свобода Росії".

"Бажаю вам, щоб ви залишилися живими та цілими. Щоб це безумство якнайшвидше закінчилося, і щоб Росія стала нормальною країною, а Україна жила в мирі", - говорив Акунін.

У січні 2024 року автора серії детективів про Ераста Фандоріна визнали "іноагентом" у РФ. Його звинувачували в "дискредитації" російської армії.