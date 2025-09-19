Рыбчинский обратился к Тоне Матвиенко с неожиданным заявлением: "Ты в опасности"

Известный композитор и поэт Евгений Рыбчинский заявил, что артистка исполняет песни других авторов без официального разрешения, и поэтому ей могут грозить серьезные проблемы с законом.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на интервью Евгения на YouTube-канале "Балючі теми".

Рыбчинский сделал заявление о Тоне Матвиенко

"Есть исполнительница, которая пиратски поет, но мы ее пока не трогаем. Это Тоня Матвиенко. Потому что эти песни были написаны для ее мамы. К Нине Митрофановне у нас в семье такое отношение, как к родному человеку. К Тоне такого отношения нет. И у нее будут проблемы не с нами, а с другими авторами", - отметил Рыбчинский.

По словам художника, одна из таких песен - легендарная композиция "Ой, летели дикие гуси", написанная Игорем Покладом.

Рыбчинский отметил, что наследница авторских прав - жена композитора Светлана Поклад - имеет все основания подать в суд на Матвиенко из-за незаконного использования его творчества.

Тоня Матвиенко (фото: instagram.com/tonya_matvienko)

"Тоня ни в одном концерте в память о Покладе не участвовала, но ездит и поет его песни. Так не делается. Это называется шара. Оно на шару досталось - так почему я должна кому-то что-то платить. Она еще не попадала в такие ситуации. Я сразу Тонечку предупреждаю: Тоня, ты в опасности", - подчеркнул он.

Чтобы избежать возможных споров, Евгений посоветовал певице обратиться непосредственно к его семье и семье композитора.

"Ты должна со Светланой Поклад решить этот вопрос. А с семьей Рыбчинских ты решишь очень просто. Тебе надо набрать и встретиться. И все", - резюмировал поэт.