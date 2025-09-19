Рибчинський звернувся до Тоні Матвієнко з неочікуваною заявою: "Ти у небезпеці"

Відомий композитор та поет Євген Рибчинський заявив, що артистка виконує пісні інших авторів без офіційного дозволу, і через це їй можуть загрожувати серйозні проблеми з законом.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Євгена на YouTube-каналі "Балючі теми".
"Є виконавиця, яка піратськи співає, але ми її поки не чіпаємо. Це Тоня Матвієнко. Тому що ці пісні були написані для її мами. До Ніни Митрофанівни в нас у сім'ї таке ставлення, як до рідної людини. До Тоні такого ставлення немає. І в неї будуть проблеми не з нами, а з іншими авторами", - зауважив Рибчинський.
За словами митця, одна з таких пісень - легендарна композиція "Ой, летіли дикі гуси", написана Ігорем Покладом.
Рибчинський наголосив, що спадкоємиця авторських прав - дружина композитора Світлана Поклад - має всі підстави подати в суд на Матвієнко через незаконне використання його творчості.
"Тоня в жодному концерті на згадку про Поклада не брала участі, але їздить і співає його пісні. Так не робиться. Це називається шара. Воно на шару дісталося - так чому я повинна комусь щось платити. Вона ще не попадала в такі ситуації. Я відразу Тонечку попереджаю: Тоня, ти в небезпеці", - підкреслив він.
Щоб уникнути можливих суперечок, Євген порадив співачці звернутися безпосередньо до його родини та родини композитора.
"Ти маєш зі Світланою Поклад вирішити це питання. А з родиною Рибчинських ти вирішиш дуже просто. Тобі треба набрати й зустрітися. І все", - резюмував поет.
