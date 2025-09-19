Рибчинський звернувся до Тоні Матвієнко з неочікуваною заявою: "Ти у небезпеці"

Рибчинський зробив заяву про Тоню Матвієнко

"Є виконавиця, яка піратськи співає, але ми її поки не чіпаємо. Це Тоня Матвієнко. Тому що ці пісні були написані для її мами. До Ніни Митрофанівни в нас у сім'ї таке ставлення, як до рідної людини. До Тоні такого ставлення немає. І в неї будуть проблеми не з нами, а з іншими авторами", - зауважив Рибчинський.

За словами митця, одна з таких пісень - легендарна композиція "Ой, летіли дикі гуси", написана Ігорем Покладом.

Рибчинський наголосив, що спадкоємиця авторських прав - дружина композитора Світлана Поклад - має всі підстави подати в суд на Матвієнко через незаконне використання його творчості.

Тоня Матвієнко (фото: instagram.com/tonya_matvienko)

"Тоня в жодному концерті на згадку про Поклада не брала участі, але їздить і співає його пісні. Так не робиться. Це називається шара. Воно на шару дісталося - так чому я повинна комусь щось платити. Вона ще не попадала в такі ситуації. Я відразу Тонечку попереджаю: Тоня, ти в небезпеці", - підкреслив він.

Щоб уникнути можливих суперечок, Євген порадив співачці звернутися безпосередньо до його родини та родини композитора.

"Ти маєш зі Світланою Поклад вирішити це питання. А з родиною Рибчинських ти вирішиш дуже просто. Тобі треба набрати й зустрітися. І все", - резюмував поет.