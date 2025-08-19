ua en ru
Римма Зюбіна показала себе в юності: як виглядала акторка у 20 років

Вівторок 19 серпня 2025 14:45
Римма Зюбіна показала себе в юності: як виглядала акторка у 20 років Римма Зюбіна (фото: facebook.com/z.rimma.z)
Автор: Катерина Собкова

Відома українська актриса Римма Зюбіна поділилася зворушливим архівним фото, зробленим в 1992 році на Хрещатику. У той момент їй було 20 років, а незалежній Україні лише пів року.

Детальніше про це розповідає РБК-Україна з посиланням на її Instagram.

Римма Зюбіла показала архівне фото

Акторка згадала, що тоді знімалася у своєму першому повнометражному фільмі й тільки починала театральну кар'єру.

"Я йду Хрещатиком. На мені світло-блакитні джинси, кросівки білі з блакитними елементами, куртка з ледь помітним світло-салатовим і насичено-зеленим кольором", - згадує Зюбіна.

Образ доповнювали хустка із зеленими горошинами, велика сумка з репетиційним одягом, сценічним текстом і касетний плеєр у бананці, взятій у знайомої.

Артистка знімалася у фільмі "Про шалене кохання, снайпера і космонавта" режисера Дмитра Томашпольського. Телебачення на той момент ще не було частиною її життя - свій шлях на екрані він почне менш ніж за рік.

"Я не йду - я лечу від щастя і відчуття того, як щедро в мої 20 років мене обдаровує доля", - пише актриса.

Зюбіна зізнається, що вперше за багато років уважно подивилася на це фото і побачила в ньому безліч нових деталей. Серед них усмішка, яку в кадрі має тільки вона.

"Я свято вірила: якщо ти посміхаєшся життю - життя посміхнеться тобі. Я й не підозрювала, що доживу до війни та житиму з цією війною. Ось такого повороту польоту над Хрещатиком я не планувала", - додала вона.

Римма Зюбіна показала себе в юності: як виглядала акторка у 20 роківРимма Зюбіна (фото: instagram.com/rimma_ziubina)

Хто така Римма Зюбіна

Зюбіна - українська акторка театру і кіно, телеведуча, громадська діячка. Лауреатка численних театральних премій, зокрема дворазовий володар премії "Київська пектораль", а також кількох міжнародних нагород.

У 2016 році знялася у фільмі "Гніздо горлиці".

Картина стала тріумфатором премії "Золота дзиґа", де здобула шість статуеток, зокрема Римма Зюбіна отримала звання "Найкраща актриса".

Новини шоу-бізнесу Зірки шоу-бізнесу Акторка
