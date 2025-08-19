ua en ru
Римма Зюбина показала себя в юности: как актриса выглядела в 20 лет

Вторник 19 августа 2025 14:45
Римма Зюбина (фото: facebook.com/z.rimma.z)
Автор: Катерина Собкова

Известная украинская актриса Римма Зюбина поделилась трогательным архивным фото, сделанным в 1992 году на Крещатике. В тот момент ей было 20 лет, а независимой Украине только полгода.

Подробнее об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на ее Instagram.

Римма Зюбила показала архивное фото

Актриса вспомнила, что тогда снималась в своем первом полнометражном фильме и только начинала театральную карьеру.

"Я иду по Крещатику. На мне светло-голубые джинсы, кроссовки белые с голубыми элементами, куртка с едва заметным светло-салатовым и насыщенно-зеленым цветом", - вспоминает Зюбина.

Образ дополняли платок с зелеными горошинами, большая сумка с репетиционной одеждой, сценическим текстом и кассетный плеер в бананке, взятой у знакомой.

Артистка снималась в фильме "О безумной любви, снайпере и космонавте" режиссера Дмитрия Томашпольского. Телевидение на тот момент еще не было частью ее жизни - свой путь на экране он начнет менее чем через год.

"Я не иду - я лечу от счастья и ощущения того, как щедро в мои 20 лет меня одаривает судьба", - пишет актриса.

Зюбина признается, что впервые за многие годы внимательно посмотрела на это фото и увидела в нем множество новых деталей. Среди них улыбка, которую в кадре имеет только она.

"Я свято верила: если ты улыбаешься жизни - жизнь улыбнется тебе. Я и не подозревала, что доживу до войны и буду жить с этой войной. Вот такого поворота полета над Крещатиком я не планировала", - добавила она.

Римма Зюбина (фото: instagram.com/rimma_ziubina)

Кто такая Римма Зюбина

Зюбина - украинская актриса театра и кино, телеведущая, общественный деятель. Лауреат многочисленных театральных премий, в том числе двукратный обладатель премии "Киевская пектораль", а также нескольких международных наград.

В 2016 году снялась в фильме "Гнездо горлицы".

Картина стала триумфатором премии "Золота дзига", где получила шесть статуэток, в том числе Римма Зюбина была удостоена звания "Лучшая актриса".

