Росіяни знищили студію, де Дорофєєва і Позитив знімали кліп: співачка звернулась до фанів

Поки українці радіють возз’єднанню одного з найяскравіших дуетів української поп-сцени - Наді Дорофєєвої та Позитива, - сама співачка ділиться болючими новинами. Студію, де знімався їхній новий кліп "Смак-печаль" , знищено внаслідок масованої ракетно-дронової атаки по Києву 10 липня.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Instagram знаменитості.

Росіяни знищили студію з кліпу "Смак-печаль"

"Зверху - кадр з нашого з @positiff нового кліпу, який вийшов вчора. Знизу - студія, в якій ми його ще зовсім нещодавно знімали…", - шокувала Надя знімком.

Саме в цій студії народжувався кліп "Смак-печаль", який став першим за п’ять років спільним проєктом колишніх учасників гурту "Время и Стекло".

Та буквально за кілька годин після релізу артисти дізналися: місця, яке стало символом їхнього повернення, більше не існує.

РФ знищила локацію зйомок кліпу Дорофєєвої та Позитива (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

"Кілька годин тому ми дізналися, що вона припинила своє існування внаслідок масованої ракетно-дронової атаки по Києву 10 липня", - повідомила Дорофєєва.

Артистка зазначила, що команда не збирає коштів на відновлення - навпаки, просить про інше.

"Студію не будуть відновлювати, тому команда не просить про допомогу. Просять лише про одне - підтримувати наші Сили оборони, донатити", - наголосила співачка.

"Я не знаю, як вивозити ці щоденні контрасти…", - підсумувала вона.

Кадр з кліпу "Смак-печаль"

Атака на Київ 10 липня: що відомо

У ніч на 10 липня Росія здійснила чергову масштабну атаку на Україну, головною мішенню якої стала столиця.

Противник застосував дрони-камікадзе, а також балістичні й крилаті ракети.

У Києві зафіксовано пошкодження у шести районах. Внаслідок обстрілів постраждали житлові будинки, спалахнули пожежі.

Найбільше руйнувань зазнав Шевченківський район. За останніми офіційними даними, загинуло двоє людей, ще близько 28 отримали поранення.

Усього протягом ночі ворог випустив по території України 415 дронів і ракет. Завдяки злагодженій роботі української ППО вдалося знищити понад 90% з них.