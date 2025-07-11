ua en ru
Пт, 11 июля Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Россияне уничтожили студию, где Дорофеева и Позитив снимали клип: певица обратилась к фанам

Пятница 11 июля 2025 16:46
UA EN RU
Россияне уничтожили студию, где Дорофеева и Позитив снимали клип: певица обратилась к фанам Кадр из клипа "Смак-печаль"
Автор: Иванна Пашкевич

Пока украинцы радуются воссоединению одного из самых ярких дуэтов украинской поп-сцены - Нади Дорофеевой и Позитива, - сама певица делится болезненными новостями. Студия, где снимался их новый клип "Смак-печаль", уничтожена в результате массированной ракетно-дроновой атаки по Киеву 10 июля.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Instagram знаменитости.

Россияне уничтожили студию из клипа "Смак-печаль"

"Сверху - кадр из нашего с @positiff нового клипа, который вышел вчера. Снизу - студия, в которой мы его еще совсем недавно снимали...", - шокировала Надя снимком.

Именно в этой студии рождался клип "Смак-печаль", который стал первым за пять лет совместным проектом бывших участников группы "Время и Стекло".

Но буквально через несколько часов после релиза артисты узнали: места, которое стало символом их возвращения, больше не существует.

Россияне уничтожили студию, где Дорофеева и Позитив снимали клип: певица обратилась к фанамРФ уничтожила локацию съемок клипа Дорофеевой и Позитива (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

"Несколько часов назад мы узнали, что она прекратила свое существование в результате массированной ракетно-дроновой атаки по Киеву 10 июля", - сообщила Дорофеева.

Артистка отметила, что команда не собирает средств на восстановление - наоборот, просит о другом.

"Студию не будут восстанавливать, поэтому команда не просит о помощи. Просят только об одном - поддерживать наши Силы обороны, донатить", - подчеркнула певица.

"Я не знаю, как вывозить эти ежедневные контрасты...", - подытожила она.

Россияне уничтожили студию, где Дорофеева и Позитив снимали клип: певица обратилась к фанамКадр из клипа "Смак-печаль"

Атака на Киев 10 июля: что известно

В ночь на 10 июля Россия совершила очередную масштабную атаку на Украину, главной мишенью которой стала столица.

Противник применил дроны-камикадзе, а также баллистические и крылатые ракеты.

В Киеве зафиксированы повреждения в шести районах. В результате обстрелов пострадали жилые дома, вспыхнули пожары.

Больше всего разрушений претерпел Шевченковский район. По последним официальным данным, погибло два человека, еще около 28 получили ранения.

Всего в течение ночи враг выпустил по территории Украины 415 дронов и ракет. Благодаря слаженной работе украинской ПВО удалось уничтожить более 90% из них.

Вас может заинтересовать

Читайте РБК-Украина в Google News
Позитив Надя Дорофеева Звезды шоу-бизнеса
Новости
Удар по Одессе средь бела дня: количество пострадавших возросло
Удар по Одессе средь бела дня: количество пострадавших возросло
Аналитика
Хаос в БЭБ. Почему власть "срезала" победителя конкурса и пошла на конфликт с Западом
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Хаос в БЭБ. Почему власть "срезала" победителя конкурса и пошла на конфликт с Западом