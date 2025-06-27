Розкішне весілля Джеффа Безоса: скільки коштує та чому спричинило протести (фото)

Що відомо про весілля Безоса та Санчес

Пара разом вже кілька років, а заручилася у 2023-му. Напередодні вони влаштували гала-вечірку у Венеції, на якій їх вітали з одруженням зіркові гості. Серед присутніх були родина Кардаш’ян-Дженнер, Леонардо ДіКапріо з коханою, Орландо Блум, Опра та інші. Вони прибувають на історичні локації міста на приватних літаках та яхтах.

Для вечірки наречена засновника Amazon обрала розкішну сукню від Schiaparelli з оголеними плечима, відворотом на ліфі та блискучим корсетом з вишивкою. Подейкують, за час весілля вона планує змінити 27 нарядів.

Далі пара зіграє офіційну частину і продовжить пишне святкування.

Безос та Санчес перед гала-вечіркою (фото: Getty Images)

Скільки коштує весілля Безоса

Весільні урочистості в місті оцінюють у близько 47-56 мільйонів доларів. В цю суму входить оренда історичних локації, розкішні розваги, феєрверки, транспорт для гостей, а також послуги елітних організаторів. Серед таких - компанія Lanza & Baucina, яка займається подіями знаменитостей.

Звісно, для гостей були заброньовані найкращі готелі міста, такі як Aman Venice та Hotel Cipriani. Це весілля називають одним із найдорожчих та найвишуканіших святкувань року. А місцева влада тішиться можливості отримати поповнення бюджету через сплачені податки.

Чому весілля засновника Amazon викликало протести

Не всі місцеві жителі позитивно відреагували на свято підприємця. Вони виступили проти приватизації публічних просторів, контролю над медіа та соціальної нерівності.

Мешканці наголосили на проблемах кліматичних змін, надмірного туризму та нестачі житла. Критику викликають також умови праці на Amazon, податкові суперечки Безоса і його політичні зв’язки.

Через протести, які проходять під гаслом "No Space for Bezos" ("Немає місця Безосу"), організатори навіть перенесли основну церемонію з історичного центру до більш віддаленого Арсеналу.

Є багато незгодних з протестувальниками. Політики, бізнеси та деякі місцеві вважають, що заходи високого рівня, а не натовпи туристів з низькими витратами можуть краще підтримати місцеву економіку. Безос також зробив кілька пожертв організаціям міста.

Протести проти весілля Безоса (фото: Getty Images)

Зазначимо, станом на червень 2025 року, Джефф Безос вважається четвертою найбагатшою людиною планети. Його капітал оцінюється приблизно у понад 231 мільярд доларів.