Роскошная свадьба Джеффа Безоса: сколько стоит и почему вызвала протесты (фото)

Что известно о свадьбе Безоса и Санчес

Пара вместе уже несколько лет, а обручилась в 2023-м. Накануне они устроили гала-вечеринку в Венеции, на которой их поздравляли с бракосочетанием звездные гости. Среди присутствующих были семья Кардашьян-Дженнер, Леонардо ДиКаприо с любимой, Орландо Блум, Опра и другие. Они прибывают на исторические локации города на частных самолетах и яхтах.

Для вечеринки невеста основателя Amazon выбрала роскошное платье от Schiaparelli с обнаженными плечами, отворотом на лифе и блестящим корсетом с вышивкой. Поговаривают, за время свадьбы она планирует сменить 27 нарядов.

Далее пара сыграет официальную часть и продолжит пышное празднование.

Безос и Санчес перед гала-вечеринкой (фото: Getty Images)

Сколько стоит свадьба Безоса

Свадебные торжества в городе оценивают в около 47-56 миллионов долларов. В эту сумму входит аренда исторических локации, роскошные развлечения, фейерверки, транспорт для гостей, а также услуги элитных организаторов. Среди таких - компания Lanza & Baucina, которая занимается событиями знаменитостей.

Конечно, для гостей были забронированы лучшие отели города, такие как Aman Venice и Hotel Cipriani. Эту свадьбу называют одним из самых дорогих и изысканных празднований года. А местные власти радуются возможности получить пополнение бюджета через уплаченные налоги.

Почему свадьба основателя Amazon вызвала протесты

Не все местные жители положительно отреагировали на праздник предпринимателя. Они выступили против приватизации публичных пространств, контроля над медиа и социального неравенства.

Жители отметили проблемы климатических изменений, чрезмерного туризма и нехватки жилья. Критику вызывают также условия труда на Amazon, налоговые споры Безоса и его политические связи.

Из-за протестов, которые проходят под лозунгом "No Space for Bezos" ("Нет места Безосу"), организаторы даже перенесли основную церемонию из исторического центра в более отдаленный Арсенал.

Есть много несогласных с протестующими. Политики, бизнес и некоторые местные считают, что мероприятия высокого уровня, а не толпы туристов с низкими затратами могут лучше поддержать местную экономику. Безос также сделал несколько пожертвований организациям города.

Протесты против свадьбы Безоса (фото: Getty Images)

Отметим, по состоянию на июнь 2025 года, Джефф Безос считается четвертым самым богатым человеком планеты. Его капитал оценивается примерно в более чем 231 миллиард долларов.